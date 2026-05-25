GROSSETO – Si aggiudica il primo posto della terza edizione di “IdeArti”, il concorso rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 16 ai 25 anni con un’idea di impresa da realizzare, il gruppo di lavoro dedicato alle app per trovare sempre eventi locali della 5° B dell’Isis Fossombroni, indirizzo Sistemi informativi aziendali.

L’iniziativa è promossa per sostenere le migliori idee imprenditoriali, non solo con un premio in denaro ma, soprattutto, con un percorso di affiancamento e mentorship pensato per dare agli aspiranti imprenditori gli strumenti per coronare il loro sogno e avviare la propria attività.

Alla premiazione era presente anche il sindaco di Grosseto: “Parlare di artigianato oggi significa parlare non soltanto di tradizione, ma anche di innovazione, tecnologia, sostenibilità e qualità – dichiara Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Significa parlare di imprese che custodiscono conoscenze preziose e che, allo stesso tempo, sanno rinnovarsi, competere e creare occupazione. Ed è fondamentale che i giovani possano conoscere da vicino questo mondo, comprenderne le opportunità e magari immaginare il proprio futuro professionale proprio all’interno di queste realtà. Il concorso “IdeArti – Giovani Innovatori 2025″ rappresenta il cuore di questo percorso. Un’iniziativa intelligente e lungimirante che ha permesso agli studenti di trasformare idee e intuizioni in progetti concreti, confrontandosi con professionisti, esperti e imprenditori. Un’esperienza formativa importante, che ha aiutato i ragazzi a sviluppare competenze trasversali, capacità progettuali e consapevolezza delle proprie potenzialità”.

I vincitori sono stati decretati questa mattina, lunedì 25 maggio, a seguito dell’esposizione da parte delle classi finaliste dei loro progetti. La giuria, composta dal presidente di Cna Grosseto Saverio Banini, dalla responsabilità del progetto Elena Dolci e dal funzionario di “Arti. Gestione politiche del lavoro, coordinamento centri per l’impiego di Grosseto, Manciano, Orbetello, Arcidosso e Follonica” Federico Amari, ha ritenuto il progetto dedicato alle app per trovare sempre eventi locali della 5° B dell’Isis Fossombroni, indirizzo Sistemi informativi aziendali meritevole del primo posto. Secondo classificato il gruppo di lavoro sul glamping della 5° B dell’Isis Fossombroni, indirizzo Sistemi informativi aziendali e terzo classificato il progetto dedicato alle barrette proteiche a base vegetale della 5° G del Liceo scientifico sportivo del Polo Aldi.

“Faccio i complimenti a tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa edizione del concorso – commenta il presidente di Cna Grosseto Saverio Banini -. Non è vero che i giovani non hanno voglia di impegnarsi o fare impresa, ma siamo noi adulti e rappresentanti delle associazioni di categoria che dobbiamo fornire loro i giusti contesti e strumenti per potersi esprimere. Per questo, crediamo molto sia nel progetto ‘IdeArti’ che negli studenti che vi partecipano, convinti che nuove e originali idee possano sempre arrivare e rinnovare così il tessuto economico e sociale del nostro territorio. Inoltre, investire e valorizzare le idee degli studenti, significa dare un nuovo impulso alla provincia di Grosseto e tentare di bloccare l’emorragia di giovani che troppo spesso si trovano a dover andare altrove per realizzare i propri sogni imprenditoriali e di carriera lavorativa”.

Il primo gruppo classificato è composto da Christian Opizzio, Giorgia Fabbri e Riccardo Bensi, mentre il secondo da Matteo Costa, Manuel Urracci, Tommaso Giusti e Andrea Esposito e il terzo da Matteo Donati, Niccolò Gallo, Giacomo Detti, Diego Bigoni, Simone Pieri, Santiago Murineddu, Filippo Mariottini e Matteo Galli.

Oltre ai premiati, hanno presentato i propri progetti anche altri due gruppi di lavoro della classe 5° G del Liceo scientifico sportivo del Polo Aldi e uno dell’Isis Fossombroni, indirizzo Sistemi informativi aziendali.