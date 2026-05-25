Prima sezione scrutinata: Sovana

Prima sezione scrutinata a Sorano. Si tratta di quella di Sovana, una delle più popolose del comune.

Nella prima sezione a vincere è stata l'ex vicesindaca Barbara Belcari che con la sua lista Rinnovamento comunale ha preso 254 voti, il 58,12%, mentre l'ex sindaco Ugo Lotti, con Insieme si riparte, si è fermato a 183 voti, il 41,88% dei voti.