SORANO – Buona affluenza a Sorano, dove è andato a votare il 73,66% degli aventi diritto.
Aggiornamenti
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Barbara Belcari è il nuovo sindaco di Sorano
Barbara Belcari è il nuovo sindaco di Sorano. La ex vicesindaca di Lotti, vince contro il sindaco uscente, con il 56,88% dei voti contro il 43,13% di Ugo Lotti. 1.092 contro 828 voti.
Ecco le prime dichiarazioni LINK
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Belcari verso la vittoria
Barbara Belcari è in vantaggio di 940 voti contro i 669 di Lotti.
Manca solo San Quirico dove però i due candidati avrebbero uno scarto minimo.
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Belcari vince anche nella sezione più grande, quella di Sorano
Barbara Belcari ha vinto anche nella sezione più grande del comune di Sorano, quella nel capoluogo.
Barbara Belacri 306 voti, Ugo Lotti 236 voti.
Al momento manca solo la sezione di San Quirico dove Lotti sarebbe in vantaggio sull'avversaria.
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Ancora due sezioni a Belcari
Anche a Pratolungo ha vinto Barbara Belcari che porta a casa 250 voti contro i 140 di Ugo Lotti.
A Castell'Ottieri 128 Belcari e 102 Lotti
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Prima sezione scrutinata: Sovana
Prima sezione scrutinata a Sorano. Si tratta di quella di Sovana, una delle più popolose del comune.
Nella prima sezione a vincere è stata l'ex vicesindaca Barbara Belcari che con la sua lista Rinnovamento comunale ha preso 254 voti, il 58,12%, mentre l'ex sindaco Ugo Lotti, con Insieme si riparte, si è fermato a 183 voti, il 41,88% dei voti.