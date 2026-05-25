GROSSETO – Torna “Difendiamo il territorio”, la rubrica realizzata da Il Giunco in collaborazione con il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud dedicata ai temi della sicurezza idraulica, della tutela ambientale e della valorizzazione del territorio. La nuova puntata è dedicata alla Settimana nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, l’iniziativa promossa da Anbi che anche quest’anno ha coinvolto centinaia di studenti e cittadini tra Grosseto e il territorio senese.

Una settimana all’insegna dell’acqua, della tutela del territorio e dell’educazione ambientale, con tanti giovani protagonisti tra passeggiate lungo l’Ombrone, visite alle opere idrauliche, rafting e iniziative dedicate alla biodiversità.

Ad aprire il calendario degli eventi è stata la camminata lungo gli argini dell’Ombrone che ha coinvolto circa 200 studenti dell’Istituto Leopoldo II di Lorena, impegnati in un percorso dalla centrale di San Martino fino alla Steccaia, conclusione di un progetto didattico sviluppato durante l’anno scolastico.

Grande partecipazione anche per la seconda edizione del Palio Rafting Studentesco al Berrettino, con sei istituti superiori grossetani protagonisti di una giornata di sport e sensibilizzazione ambientale sul fiume Ombrone. Spazio poi alla biodiversità con “Argini Fioriti”, il progetto che ha visto gli studenti impegnati nella semina degli argini insieme ai tecnici del Consorzio e all’Università di Pisa, mentre i bambini delle scuole primarie hanno potuto conoscere da vicino la centrale di San Martino e la Steccaia grazie alle iniziative dedicate alla scoperta del patrimonio idraulico cittadino. Il tema scelto quest’anno da Anbi, “L’acqua coltiva la pace”, ha accompagnato tutte le iniziative della settimana, puntando sull’importanza di educare le nuove generazioni a un uso consapevole della risorsa idrica e alla tutela del territorio.

Gli appuntamenti si sono estesi anche al territorio senese, tra Buonconvento, Sovicille e la Montagnola Senese, con escursioni, attività didattiche e iniziative all’aria aperta dedicate alla valorizzazione dell’ambiente e delle infrastrutture della bonifica.