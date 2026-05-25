GROSSETO – Confartigianato Imprese Grosseto sarà protagonista dell’accoglienza del gruppo Erasmus proveniente dall’Ies Universidad Laboral di Malaga, in programma a Grosseto e in Maremma dal 24 al 28 maggio 2026.

Il progetto coinvolge nove studenti del percorso di formazione professionale in riparazione e restauro di articoli tessili e in pelle, accompagnati da tre insegnanti, con l’obiettivo di offrire loro un’esperienza formativa in Italia a contatto con imprese, laboratori, artigianato, moda e design.

L’iniziativa ha anche un forte valore sociale: il percorso è stato infatti strutturato per accogliere al meglio anche alcuni studenti con disabilità, garantendo loro condizioni adeguate di partecipazione, accompagnamento e coinvolgimento nelle diverse attività previste. Un progetto Erasmus che mette al centro la formazione, ma anche l’accessibilità delle esperienze, la relazione con il territorio e la possibilità per ogni studente di vivere in modo pieno e gratificante il percorso in Maremma.

“Per Confartigianato Imprese Grosseto questo progetto rappresenta un’occasione importante perché mette insieme formazione, impresa, accoglienza, inclusione e relazioni europee – dichiara Cristina Frascati, responsabile del progetto per Confartigianato Imprese Grosseto –. Non è la prima volta che la nostra associazione partecipa a percorsi internazionali: penso alle esperienze legate al progetto Guatemala e al progetto Habilitas con i Paesi dell’America Latina. Questa, però, è la prima collaborazione nell’ambito di un progetto Erasmus e per noi ha un significato particolare. Significa aprire le imprese del territorio a uno scambio concreto con giovani studenti europei, far conoscere competenze, mestieri e realtà produttive della Maremma, ma anche contribuire a un modello di formazione capace di essere realmente accessibile e attento ai bisogni delle persone”.

Confartigianato Imprese Grosseto ha collaborato all’organizzazione dell’accoglienza insieme a Pick & Go Viaggi, agenzia associata guidata da Giulia Buriani, che ha curato la parte logistica del soggiorno: trasferimenti, alloggio, accompagnamento e attività sul territorio. Un lavoro particolarmente importante anche in relazione alle esigenze specifiche del gruppo, per costruire un programma sostenibile, inclusivo e coerente con gli obiettivi formativi del progetto.

L’associazione ha inoltre lavorato per mettere in relazione il gruppo con realtà imprenditoriali locali coerenti con il percorso degli studenti, favorendo il contatto con aziende del settore moda e design.

“Il valore aggiunto – prosegue Frascati – sta proprio nella collaborazione: l’agenzia Pick & Go Viaggi ha curato l’organizzazione dell’accoglienza, Confartigianato ha messo a disposizione la propria rete di imprese e il proprio ruolo di raccordo con il territorio, mentre aziende come O Next e Rrd – Roberto Ricci Designs offrono agli studenti la possibilità di vedere da vicino processi, competenze e professionalità. È un modello che vogliamo continuare a sviluppare, perché porta benefici agli studenti, alle imprese e all’immagine della Maremma come territorio capace di accogliere, formare e innovare. In questo caso il valore è ancora più forte, perché l’esperienza dimostra che inclusione e alta formazione possono camminare insieme, dentro percorsi concreti e ben organizzati”.

Il cuore dell’esperienza sarà l’azienda O Next di Buriano, realtà ospitante dove si svolgeranno attività laboratoriali e momenti formativi, insieme alla visita tecnica a Rrd – Roberto Ricci Designs, marchio internazionale nato in Maremma e riconosciuto per la capacità di unire creatività, progettazione, ricerca sui materiali e sviluppo di prodotto.

Il programma prenderà il via domenica 24 maggio, con l’arrivo del gruppo a Grosseto e la visita alla mostra Artigiani da Museo al Polo culturale Le Clarisse, un primo momento pensato per introdurre gli studenti al valore del Made in Italy, dell’artigianato e della cultura del fare.

Nei giorni successivi sono previsti laboratori formativi, visite aziendali e momenti di scoperta del territorio, con tappe anche a Castiglione della Pescaia e Vetulonia, fino all’incontro conclusivo in programma giovedì 28 maggio nella sede di Confartigianato Imprese Grosseto, durante la Colazione in Confartigianato.

All’appuntamento del 28 maggio saranno invitati anche l’amministrazione comunale, il presidente della Provincia di Grosseto e il presidente della Camera di Commercio. Sarà un’occasione per salutare la delegazione, raccontare il percorso svolto e aprire un confronto sul valore dei progetti europei per il territorio, per il sistema delle imprese e per una formazione professionale sempre più aperta, internazionale e inclusiva.

Il progetto Erasmus dell’Ies Universidad Laboral di Malaga nasce per favorire l’internazionalizzazione dell’istruzione, migliorare i processi di apprendimento e rafforzare competenze linguistiche, digitali, sociali e professionali. La permanenza in Maremma permetterà agli studenti di vivere un’esperienza diretta nel mondo del lavoro, conoscere il tessuto produttivo locale e confrontarsi con realtà italiane attive nei settori tessile, moda, design e innovazione.