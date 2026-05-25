GROSSETO – Quarto pareggio stagionale per il Big Mat Bsc Grosseto, che fa registrare una vittoria in rimonta e una sconfitta contro il Farma Crocetta (foto Lettieri) dopo quelle con San Marino, Reggio Emilia e Parma. In gara uno, grazie a un fuoricampo all’ultimo inning di Caballero Sarmiento i biancorossi riescono a prevalere 8-6 risolvendo una situazione che pareva ormai compromessa. Ottimo, inoltre, il debutto del nuovo arrivato Rayjacson Chirino.

Dopo una prima fase di studio, il Big Mat Bsc Grosseto nel quarto inning passa in vantaggio con la valida del neoacquisto Chirino e con Sellaroli che arriva a casa base. Il Farma Crocetta ribalta però il risultato siglando ben cinque punti nel quinto attacco (grazie anche alle valide di Zoni e Moreno Gonzalez). La reazione del Big Mat Bsc arriva nell’inning successivo con Sellaroli (spinto da Chirino) e Caballero Sarmiento, mentre la compagine emiliana ottiene il sesto punto con Adorni (valida di Piazza). I biancorossi accorciano poi le distanze, andando sul 6-4, nel settimo attacco con Polonius (valida di Sellaroli). Nell’ultimo inning, con le basi cariche, si presenta in battuta Caballero Sarmiento che sigla un fuoricampo e porta il Big Mat Bsc Grosseto sul definitivo 8-6.

In gara due il Farma Crocetta cambia velocità e sale in cattedra, vincendo 10-0 in soli sette inning. Niente da fare per i ragazzi di Enrico Vecchi che, dopo il successo nel match pomeridiano, non riescono a vincere la gara serale. Da segnalare l’ottima prestazione del partente emiliano, Carillo Suraez, che con una base per ball, quattro valide concesse e sette strike out in sei riprese lanciate ha fermato le mazze biancorosse. Il team gialloblù ha siglato i primi due punti nel secondo inning (grazie anche alla volata di sacrificio di Zoni), il 3-0 è arrivato nell’attacco successivo e poi altri quattro punti si sono registrati tra il quinto e il sesto attacco (triplo di Covati e doppio di Segreto). Sul risultato di 7-0 gli emiliani hanno cominciato il settimo inning e, grazie anche al triplo walk off a basi cariche di Viloria, lo hanno chiuso siglando altri tre punti.

GARA UNO

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 102 104

Farma Crocetta: 000 501 000

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Polonius 6 (1/4), Sellaroli 9 (3/4), Caballero Sarmiento 8 (2/4), Lopez Sayas 2 (0/4), Chirino 7 (3/5), Alcala Quijije 4 (1/3), Noguera DH (3/5), Marucci 3 (0/5), Di Persia 5 (1/3);

Farma Crocetta: Piazza 7 (2/5), Severino Familia 8 (0/3), Moreno Gonzalez 6 (1/3, Marchesi 0/1, Viloria Serda 1/1, Gerali 0/0), Sambucci 3 (0/3), Covati 2 (2/4), Segreto 5 (0/4), Adorni DH (1/3), Pomponi 4 (1/4), Zoni 9 (2/4).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Fabiani (4.1 IP, 6 H, 5 R, 4 ER, 2 BB, 3 SO), Virgadaula (W, 4.1 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 1 SO), Coviello Rodriguez (S, 0.1 IP, 1 SO);

Farma Crocetta: Montanari (6.0 IP, 6 H, 3 R, 3 ER, 3 BB, 4 SO), Bonvini (L, 2.0 IP, 7 H, 5 R, 5 ER, 2 BB), Bigliardi (1.0 IP, 1 H, 1 BB, 2 SO).

Arbitro capo: Silvia Marchisio

Arbitro 1B: Edoardo Ruffo

Arbitro 3B: Gianpaolo Losquadro

GARA DUE

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 0

Farma Crocetta: 020 122 3

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Polonius 6 (0/3), Sellaroli 4 (1/3), Caballero Sarmiento 8 (1/3), Lopez Sayas DH (0/3), Chirino 7 (1/3), Alcala Quijije 2 (1/3), Noguera 9 (0/2), Marucci 3 (Severino Mooa 0/1), Di Persia 5 (0/5);

Farma Crocetta: Piazza 7 (1/3, Gerali 0/0, Marchesi 0/0), Severino Familia 6 (1/4), Sambucci 3 (2/4), Viloria Serda DH (2/3), Covati 5 (1/3), Segreto 2 (2/3), Adorni 8 (0/2), Pomponi 4 (1/3), Zoni 9 (2/3).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Torres Lopez (L, 4.0 IP, 6 H, 3 R, 3 ER, 6 BB, 5 SO), Coviello Rodriguez (2.1 IP, 5 H, 5 R, 3 ER, 2 BB, 4 SO), Di Pietro (0.0 IP, 1 H, 2 R, 2 ER, 2 BB);

Farma Crocetta: Carillo Suarez (W, 6.0 IP, 4 H, 1 BB, 7 SO), Herrera Camejo (1.0 IP, 2 SO).

Arbitro capo: Edoardo Ruffo

Arbitro 1B: Gianpaolo Losquadro

Arbitro 3B: Silvia Marchisio