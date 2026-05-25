GROSSETO – Anche per il 2026 torna BEST in Maremma, il contest promosso da IlGiunco.net che ogni anno coinvolge migliaia di lettori chiamati a votare le eccellenze del territorio in otto diverse categorie.

La nuova edizione può contare ancora una volta sul patrocinio della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e sul sostegno delle principali associazioni di categoria del territorio: CNA Grosseto, Confartigianato Imprese Grosseto e Confesercenti Grosseto.

Un riconoscimento importante per un’iniziativa che negli anni è diventata un appuntamento atteso da aziende, attività e cittadini, capace di valorizzare il tessuto economico e sociale della Maremma attraverso la partecipazione diretta dei lettori.

Le categorie in gara saranno le stesse dell’edizione 2025, confermando così una formula che nelle ultime edizioni ha raccolto grande partecipazione da parte del pubblico e delle attività del territorio. Anche quest’anno BEST in Maremma si articolerà in due fasi: una prima dedicata alle nomination e una seconda con le votazioni finali attraverso i sondaggi WhatsApp.

Tutti i dettagli della nuova edizione, dalle categorie al calendario delle votazioni, saranno presentati domani sulle pagine de IlGiunco.net. Anche per il 2026 l’obiettivo resta quello di raccontare e valorizzare le realtà più apprezzate della provincia, dando voce ai lettori e alle eccellenze della Maremma.