SORANO – Barbara Belcari è la nuova sindaca di Sorano. La ex vicesindaca di Lotti vince contro il sindaco uscente, con il 56,88% dei voti contro il 43,13% di Ugo Lotti. 1.092 contro 828 voti.

I seggi

Un vantaggio, quello di Belcari, che è emerso subito già con il seggio di Sovana, dove con la sua lista Rinnovamento comunale ha preso 254 voti, il 58,12%, mentre Ugo Lotti, con Insieme si riparte, si è fermato a 183 voti, il 41,88%.

A Pratolungo Belcari ha portato a casa 250 voti contro i 140 di Lotti, a Castell’Ottieri il confronto è terminato 254 a 183, e a Sorano, la sezione storicamente più popolosa 306 a 236.

A San Quirico, il feudo di Lotti, dove hanno votato 380 persone, lo scarto è stato minimo.

Salgono così a otto le sindache in Maremma.

«Da domani si cambia»

«Siamo contentissimi di come sono andate le cose – afferma la nuova sindaca Belcari -, della nostra campagna elettorale pulita fatta sui programmi e non sulle polemiche. Siamo orgogliosi del nostro gruppo delle persone che ci hanno dato una mano e da domani si cambia marcia».

Preferenze

Ed ecco anche le preferenze ai candidati consiglieri:

Riccardo Palla ha ottenuto 172 preferenze, Matteo Santarelli 118, Luca Giustacori 113, Gioietta Zamperini detta “Gioia” 103, Lavinia Montanini 79, Andrea Parrini 66, Letizia Gagliardi 52, Francesco Corfidi 50, Albano Carrucoli 39, Lucia Santinami 38, Sara Baffetti 31 e Federico Squarcia 27.

Daniele Baldelli 83, Luciano Nucci 69, Giorgio Giulietti 62, Sabina Riondato 62, Monica Morgiani 60, Sergio Carrucola 54, Catia Romagnoli 52, Martina Nucci 41, Mangay Mpintal della Jolie 37, Samanta Barzi 30, Roxana Madalina Lungu detta Madalina 29, Danilo Goscilo 23.