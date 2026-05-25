CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Una bambina è rimasta ferita nella tarda mattinata di oggi a Casetta Civinini, nel territorio comunale di Castiglione della Pescaia, urtata durante la manovra di un furgone.

Secondo quanto riferito dal servizio di emergenza 118 Asl Tse, l’allarme è scattato alle 11.11. I soccorsi sono stati attivati per il ferimento della bambina, investita o urtata dal mezzo in circostanze. Sulla dinamica sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

La centrale operativa ha inviato sul luogo dell’incidente l’automedica di Follonica, un’ambulanza della Croce rossa italiana di Follonica e l’elisoccorso Pegaso 1.

Dopo le prime cure sul posto, la minore è stata trasferita in elicottero all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice 2. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.