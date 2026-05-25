GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo [email protected].

OFFERTE DI LAVORO IN MAREMMA

• IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, il giornale digitale più letto della provincia di Grosseto e tra i primi in Toscana, cresce ancora e cerca nuovi collaboratori. Cerchiamo figure professionali nel settore commerciale per promuovere il giornale tra le aziende e nelle realtà economiche della nostra provincia e che possa sviluppare un progetto di crescita del settore pubblicitario della nostra testata. Il curriculum va inviato a [email protected] specificando nell’oggetto “Proposta di collaborazione”.

Offerte

• Bagnini: La Balneari della Maremma Grossetana (Bmg), rete di imprese leader nel settore turistico-balneare del territorio, annuncia l’apertura delle selezioni per il personale addetto al servizio di salvataggio per la prossima stagione estiva 2026. LINK

Cescot

• Cescot, agenzia formativa Confesercenti, ricerca, per le aziende associate, le seguenti figure: Cuoco, Aiuto cuoco, Cameriere ai piani, Cameriere di sala, Responsabile di sala, Lavapiatti, Barman, Receptionist, Pulizia degli ambienti e non solo. Inviare curriculum a [email protected] autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

• Confesercenti Grosseto, nell’ottica di potenziare il proprio organico nell’area contabile, ricerca una figura professionale da inserire presso la propria sede di Grosseto. Posizione: Addetto/a contabilità e consulenza fiscale. La risorsa selezionata sarà inserita all’interno dell’area contabile. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae aggiornato all’indirizzo: [email protected]

• Pizzeria Alla Pala magica via Vittorio Veneto 20 Gavorrano, cerca fattorino per le consegne con auto fascia oraria 18/22 (flessibile) da subito fino a settembre possibilità di continuare il lavoro in inverno automunito per recarsi a lavoro patente B conoscenza del comune di Gavorrano flessibilità oraria capacità di lavorare in gruppo e relazionarsi con i clienti. Per candidarsi: [email protected]

Centro per l’impiego:

• Ecco di seguito i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego della Provincia: Cartongessisti. Lavapiatti. Elettricista. Giardiniere. Addetto/a alle pulizie. Consulente finanziario. Badante convivente. Addetto/a alle pulizie. Falegname. Cameriere/a di sala. Manutentore meccanico junior. Addetto/a all’ospitalità in cantina. Operai/e addetti/e alla produzione di vino. Addetto/a polifunzionale sala e bar cinema. Addetto/a alla segreteria. Apprendisti operatori macchine utensili. Cuoco/a. Store manager. Cameriere/a di sala e banco. Pizzaiolo/a. Baby sitter. Geometra di cantiere. Addetto/a all’assistenza di base. Consulente commerciale. Tirocinio addetta/o al magazzino. Autista magazziniere. Cameriere/a ai piani. Aiuto cuoco/a. Operatore/trice telefonico per recupero crediti. Estetista. Addetto/a alla produzione di dolci da forno. Addetti vendita/banconisti. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio. Cameriere di ristorante. Elettricisti. Addetto/a al magazzino e alle consegne. Addetto/a alla gastronomia. Cuoco/a. Cuoco/a con competenze di pasticceria e panificazione. Chef de rang/demi chef de rang. Runner di ristorante. Secondo chef. Manutentore. Tirocinio assistenti biblioteca. Tirocinio addetto/a vendite all’interno del wine shop. Termotecnico/a. Contabile. Tecnico informatico. Docente di lingua inglese. Banconista. Tirocinio addetta/o vendite. Cameriere/a di sala e bar. Agenti venditori. Addette/i ai servizi di igiene e pulizia. Commesso/a di banco gelateria. Agenti venditori. Addetto/a alla produzione. Autisti. Operatori/trici socio sanitari/e. Lavapiatti. Addettto/a alla manutenzione. Tecnico/a riparatore/trice. Autista di golf cart. Muratori specializzati. Capocantiere. Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde. Termotecnico. Contabile. Conduttore di mezzi pesanti e camion. Commesso/a di vendite reparto generi vari. Commerciale tecnico. Caldaista. Norcino. Escavatorista patente c. Addetto/a alla refrigerazione industriale. Addetto/a al tornio. Meccanico manutentore. Addetti/e al reparto generi vari. Addetto/a alla vendita. Infermiere/a. Assistente alla direzione lavori. Facchino/a ai piani. Guardia particolare giurata. Manovale stradale. Camionisti. Operatori/trici mezzi meccanici. Agente immobiliare. Addetto/a all’accoglienza. Addetto/a alle vendite. Addetto/a al servizio clienti. Addetto/a alla consegna vetture. Analista funzionale. Meccanico. Estetista. Braccianti agricoli. Impiegato/a di magazzino. Installatore di apparecchi elettrici. Manovale. Store manager. Commesse delle vendite al minuto. Addetta/o colazioni. Addetta/o call center in-bound. Addetta/o manutenzione estintori. Tuttofare d’albergo. Portiere di notte. Autista di carro attrezzi. Pizzaiolo/a. Addetta/o alla gestione del personale. TUTTE LE OFFERTE A QUESTO LINK.