GROSSETO -All’ottava uscita stagionale, arriva il minimo mondiale per Mattia Bartolini: l’atleta classe 2008 allenato da Francesco Angius fa atterrare il Disco da 1.750kg fino a 56.06m, sei centimetri meglio di quanto richiesto dalla federazione per volare ai Campionati Mondiali Under 20 in programma nello storico Hayward Field di Eugene, nell’Oregon, dal 5 al 9 agosto. Il risultato arriva nel pomeriggio di sabato 23 maggio dallo Stadio Romeo Galli di Imola, suggestivo impianto posto all’interno del celebre Autodromo Enzo e Dino Ferrari in corrispondenza della Curva Gilles Villeneuve, e nella quale Bartolini era iscritto aggiuntivamente nell’ambito del Campionato di Società Allievi dell’Emilia Romagna. La misura conferma il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema nell’élite europea della specialità: quando la stagione internazionale è ormai entrata nel vivo, solo quattro atleti del 2008 hanno saputo fare meglio nel vecchio continente.

Bartolini, che si ribadisce come seconda forza nazionale alle spalle di Francesco d’Angelo, un anno più grande, diventa il primo atleta grossetano nella storia a ottenere uno standard di qualificazione mondiale al primo anno di categoria. Ora l’appuntamento casalingo con il Meeting Gold di sabato 30 maggio, manifestazione nella quale, in attesa della chiusura delle iscrizioni, sono attesi alcuni nomi noti dell’atletica italiana e in cui proprio la gara di lancio del disco metterà in palio i titoli toscani Juniores.

Ma per l’Atletica Grosseto Banca tema è stato un weekend ricchissimo di risultati, che dopo il minimo mondiale di Bartolini registra altri risultati di prestigio.

Nella prima giornata dei Campionati Toscani Allievi e Juniores, andati in scena sabato 23 maggio nel rinnovato impianto di Monsummano Terme, Thomas Nencini si laurea Campione Regionale U18 nei 400m con il crono di 48.52, Si tratta di un ulteriore progresso sul giro di pista per l’atleta classe 2009, che è ora quarto nelle liste italiane Stagionali. Ai Campionati Italiani di Grosseto, in programma allo Stadio Carlo Zecchini il 27 e 28 giugno, ci si giocherà il tutto per tutto per strappare la convocazione agli Europei di Rieti di fine luglio. Monsummano che regala il titolo Allievi anche a Filippo Bonucci nei 2.000m Siepi, il mezzofondista chiude in 6:08.63 ribadendo ancora una volta il minimo per la rassegna tricolore. Prima giornata con Nicolas Nencini quarto nella finale 110hs e ancora ampiamente sotto il minimo per Grosseto 2026, quarto posto anche per Anselme Faragli nel Peso Allievi (12.45m) mentre al femminile c’è il secondo gradino del podio per Vittoria Monaci nella gara di Salto in Alto Juniores (1.56m).

Nella seconda giornata della rassegna, ospitata nell’impianto fiorentino del Bruno Betti, arriva l’oro per lo Junior Niccolò Sonnini, che chiude gli 800m in 1:58:88, mentre tra gli Allievi c’è il doppio colpo per Faragli nel salto con l’asta: grazie alla misura di 4.00m, valicata al primo tentativo, il 17enne sale sul gradino più alto del podio stampando il minimo per i Campionati Italiani.

Sabato, a Siena, nuova fase interprovinciale del CDS Cadetti, dove vincono Cristian Tursi, primo sia nel Martello (22.58m) che nel Disco (25.33m), Niccolò Mangiavacchi nei 300hs (42.96) e Cloe Meravigli nei 1.000m (3:03.30). Da segnalare anche il secondo posto con 10.24 di Martina Domenichini negli 80m, crono che vale il minimo per i Campionati Italiani U16 in programma il 3 e 4 ottobre.