AREZZO – Intervento dei Vigili del fuoco di Arezzo nel pomeriggio di oggi per un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 73 Senese-Aretina (E78), nel territorio comunale di Arezzo.
L’allarme è scattato alle 14.54, quando una squadra del comando provinciale, proveniente dalla sede centrale, è stata inviata sul posto per soccorrere gli occupanti di un’autovettura finita contro il guard-rail per cause attualmente in fase di accertamento.
Uno degli occupanti estratto dall’abitacolo
Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, all’interno del mezzo viaggiavano due persone. I soccorritori hanno provveduto a immobilizzare ed estrarre uno degli occupanti dall’abitacolo, affidandolo successivamente al personale sanitario presente sul posto.
Per l’assistenza ai feriti sono intervenute un’auto infermierizzata e due ambulanze.
Traffico rallentato e operazioni di messa in sicurezza
Le operazioni di soccorso sono proseguite con la messa in sicurezza del veicolo incidentato e dell’area interessata dallo schianto, in attesa dell’arrivo del soccorso meccanico.
Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale di Arezzo, impegnata nella gestione della viabilità e nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.