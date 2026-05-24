SIENA – Paura questa mattina a Siena per un incidente che ha visto un’autovettura precipitare da un piano stradale superiore sulla rampa di accesso carrabile sottostante, con il conducente a bordo.

L’episodio è avvenuto intorno alle 8.30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Siena, che hanno messo in sicurezza l’area e operato sulla vettura finita in basso. Secondo quanto riferito, la squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto alla stabilizzazione del veicolo e al successivo recupero della persona rimasta all’interno dell’abitacolo.

Il conducente è stato poi affidato al personale sanitario del 118, che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per gli accertamenti e le cure del caso.