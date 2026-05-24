GROSSETO – Il Comune di Grosseto ha emesso per la giornata di oggi, 24 maggio 2026, un bollettino di allerta arancione per rischio incendi boschivi alto su tutto il territorio comunale.

L’avviso richiama cittadini e visitatori alla massima prudenza, soprattutto nelle aree verdi, boschive e rurali, considerate le condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo e alla propagazione degli incendi.

Le norme di comportamento da seguire

L’amministrazione comunale invita la popolazione a consultare le indicazioni ufficiali pubblicate dal servizio meteo della Regione Toscana per conoscere le corrette norme di comportamento e le misure di prevenzione da adottare.

Per informazioni aggiornate è disponibile il sito di Lamma Toscana.

Numeri di emergenza da contattare in caso di incendio

Il Comune ricorda l’importanza di segnalare tempestivamente qualsiasi principio di incendio o situazione sospetta contattando immediatamente i numeri di emergenza.

È possibile chiamare il numero verde della Soup Regione Toscana all’800425425 oppure il 112, numero unico di emergenza collegato ai Vigili del Fuoco.

In vigore il nuovo Regolamento di Polizia Rurale

L’amministrazione comunale sottolinea inoltre che è pienamente operativo il nuovo Regolamento di Polizia Rurale, con particolare attenzione alle disposizioni contenute nel Titolo III – Disposizioni prevenzione incendi boschivi e di vegetazione.

Tra le principali raccomandazioni figurano il divieto di accendere fuochi all’aperto, di gettare mozziconi di sigaretta e di utilizzare macchinari che possano produrre scintille nelle aree a rischio.

Il regolamento completo è consultabile sul sito del Comune di Grosseto.

L’appello del Comune: proteggere boschi e territorio

L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di adottare comportamenti responsabili per tutelare il patrimonio ambientale del territorio grossetano e prevenire situazioni di pericolo che potrebbero mettere a rischio persone, abitazioni e aree naturali.