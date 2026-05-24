GROSSETO – Sono gli Under 14 del Torino a sollevare la coppa del secondo “Memorial Carlo Zecchini”, dopo aver battuto in finale i coetanei della Lazio con gol di Toto. Nella finale per il terzo e quarto posto il Pisa batte ai calci di rigore, per 3-2, l’Atalanta. Un’edizione molto partecipata che ha visto in Maremma oltre 1500 persone in quattro giorni, con 20 squadre partecipanti, di cui 8 professionistiche, e 10 premi assegnati. Alla cerimonia di chiusura presente anche l’ex capitano della Lazio, Luciano Zauri.

“Per il secondo anno di fila – spiega Daria Plutnik, vicepresidente della Pro soccer lab – siamo felici di aver visto tanto entusiasmo e partecipazione da parte dei ragazzi e delle squadre. Voglio ringraziare ancora una volta tutti coloro che ci hanno sostenuto e che ci hanno aiutato a realizzare questa splendida edizione, dai volontari ai tecnici passando per i dirigenti. Un grazie anche al Comune di Grosseto per il patrocinio, all’assessorato allo Sport per il contributo e ai nostri sponsor per aver creduto in noi. Grazie a Federico Boni & Giorgio Peri Fideuram | Private banker, Macron store di Grosseto, Caffè Damoka, Rosso Zanelli&Goffo, Parrucca Stefano, Grosseto Edilizia, Locanda de’ Medici, Leonardo gomme, Cieloverde Camping Village, Unicoop Etruria, Edilizia interna, Stamperia timbrificio Pezzi, Vetreria V.Esse, Vside studio, Tiemme, Glou Glou Toscana, Lions club Grosseto, Alfa-Tec, Rangers gruppo Battistolli, Autofficina Tonini Sas e Master security service di Grosseto. Grazie di cuore davvero a tutti”.

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Memorial Zecchini: al Torino la seconda edizione

Nelle semifinali la Lazio ha battuto per 5-0 il Pisa con le reti di Rufo, Piras, Conti e doppietta di Vinci, mentre nell’altra semifinale il Torino ha avuto la meglio sull’Atalanta ai rigori, per 3-1, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, con le reti di Pasini (A), Angeloni (A), Martina (T) e Caggiano (T).

Oltre alle prime quattro classificate sono stati consegnati anche i seguenti trofei: premio squadra rivelazione del torneo al Monteserra, unica squadra dilettantistica ad accedere ai quarti di finale; miglior allenatore ad Alessio Manzoni dell’Atalanta; capocannoniere a Marco Aurelio Conti della Lazio, che ha realizzato otto reti; premio fair play all’Ostiamare; miglior portiere a Samuele Benzi del Torino; premio miglior giocatore a Samuele Rufo, terzino destro della Lazio. Infine, una targa commemorativa alla famiglia Zecchini, ritirata dai figli, per ricordare il grande amore di tutta la Maremma nei confronti del grande Carlo.

La seconda edizione del Memorial Carlo Zecchini è stata possibile grazie al contributo dei nostri sponsor Boni&Peri Fideuram | Private banker, Macron store di Grosseto, Caffè Damoka, Rosso Zanelli&Goffo, Parrucca Stefano, Grosseto Edilizia, Locanda de’ Medici, Leonardo gomme, Cieloverde Camping Village, Unicoop Etruria, Edilizia interna, Stamperia timbrificio Pezzi, Vetreria V.Esse, Vside studio, Tiemme, Glou Glou Toscana, Lions club Grosseto, Alfa-Tec, Rangers gruppo Battistolli, Autofficina Tonini Sas, Master security service di Grosseto.