GROSSETO – Una gita scolastico, ragazzini che potrebbero avere tra i 13 e i 16 anni. La foto che vi proponiamo oggi è stata scattata il 18 maggio 1970.
Non si sa dove né che scuola sia. Sicuramente una scuola della città di Grosseto. Forse una terza media o una prima superiore.
Tra i ragazzi, da quel che si legge dietro l’immagine, sono presenti da sinistra Massimiliano Sargentoni, Claudio Carboni, Alfonso Magano, Santino Donarelli, Massimo Falzetti, Valdimiro Brezzi, Massimo Nannini, Alessandro Catena.
Chi si ricorda?
Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia, riconosce il luogo o si riconosce può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.
Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.
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