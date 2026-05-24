GROSSETO. Tripletta di Bicocchi, doppiette di Toninelli e Accolla. È la sostanza che circonda il match che colloca definitivamente il Venturina al primo posto, a punteggio pieno, del girone C dopo il sonoro 9-2 once scarto più ampio del torneo a spese dell’Atletico Maremma. Il resto ruota intorno ad un gol arrivato dopo soli 30 secondi per un errato disimpegno della difesa dei rossi, mentre l’ultimo è datato 43esimo della ripresa, quello in acrobazia di Accolla, il più bello di tutti. Le formazioni, ampiamente rimaneggiate, danno quello che possono, ognuna alla sua maniera e personalità, ma il blasone dei livornesi prevale come da copione, fino a dilagare, in attesa di conoscere il suo rivale ai quarti.

Venturina – Atletico Maremma 9-2 (7-1)

VENTURINA: Leoni, Daddi, Bardocci, A. Vita (1′ st Fiorini), Alestra (23′ st Citi), Zenobi, Musli, Del Ghianda, Bicocchi (18′ st De Mattia), Toninelli, Berrade. All. Serena.

ATLETICO MAREMMA: Scivola (37′ st Di Sorte), Ciccioni (35′ st Fanciulli), Angeli (28′ V. Vita), Lorenzini, Brillo, Lettieri, Balcanuta, Russo, Accolla, Galatolo (1′ st Devicienti), Schiano. All. Russo.

ARBITRO: Alessia Leoni; 1° assistente Roberto Bocci, 2° assistente Alessandro Festelli.

MARCATORI: 1′ Musli, 7′ e 24′ Toninelli, 9′ Daddi, 18′ e 43′ st Accolla, 21′, 44′ e 16′ st Bicocchi, 32′ Berrade, 38′ st (rig.) De Mattia.

NOTE: calci d’angolo 2-4. Recupero: 0′ + 0′.

Risultati girone C

Venturina-Belvedere Calcio 2-1

Atletico Maremma-Campagnaticoarcille 1-0

Campagnaticoarcille-Venturina 0-5

Belvedere Calcio-Atletico Maremma 3-0

Venturina-Atletico Maremma 9-2

Classifica

Venturina 9 punti; Belvedere Calcio, Atletico Maremma 3; Campagnaticoarcille 0

Da giocare

Lunedì 25 maggio Belvedere Calcio-Campagnaticoarcille

Quarti di finale

Domenica 31 maggio Follonica Gavorrano – 2ª girone C (1)

Lunedì 1 giugno Invictasauro – 2ª girone D (2)

Martedì 2 giugno Venturina – Paganico (3)

Mercoledì 3 giugno 1ª girone D – Batignano (4)

Semifinali

Venerdì 5 giugno 1-2

Sabato 6 giugno 3-4

Mercoledì 10 giugno finalissima