FOLLONICA – Sessant’anni di storia, servizio e impegno per il territorio. Il Rotary Club Follonica ha celebrato il prestigioso traguardo con una giornata ricca di appuntamenti tra riflessioni sul futuro della città, cultura e musica, culminata con il concerto della Filarmonica Giacomo Puccini all’ex Casello idraulico di Follonica.

L’evento ha rappresentato non solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione per ripercorrere il ruolo che il Rotary ha avuto nello sviluppo sociale e culturale del territorio, rilanciando allo stesso tempo il valore della collaborazione tra associazioni, istituzioni e cittadinanza.

Il Rotary come laboratorio di idee e servizio

Nel corso del talk show istituzionale, moderato dalla socia rotariana Lucia Bottoni, sono intervenuti l’ingegner Antonio Trivella, socio onorario del Rotary Club Follonica e socio fondatore del Rotary Club Pisa Pacinotti, il presidente del club follonichese Gabriele Pazzagli e il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani.

Trivella ha ricordato il significato originario del Rotary ispirato alla visione di Paul Harris, fondatore del movimento internazionale, definendo il club “un laboratorio di idee e azioni fondato su competenze, etica e responsabilità civica”. Nel suo intervento ha ripercorso l’evoluzione del Rotary follonichese, passato nel tempo da una realtà percepita come esclusiva a una comunità sempre più aperta e inclusiva, capace di valorizzare professionalità e sensibilità differenti.

È stato inoltre ricordato il contributo storico del club su temi legati ad ambiente, salute, cultura, sicurezza, giovani e sviluppo del territorio.

Progetti concreti e attenzione ai giovani

Il presidente Gabriele Pazzagli ha sottolineato il valore della progettualità rotariana, evidenziando come il Rotary non si limiti alla semplice beneficenza, ma punti a costruire soluzioni durature attraverso strumenti come i Global Grant e i District Grant.

Tra gli obiettivi indicati dal presidente figurano il sostegno alle nuove generazioni, la formazione della leadership giovanile e la promozione dello spirito di servizio. Grande attenzione è stata dedicata anche ai progetti contro il cyberbullismo nelle scuole superiori di Follonica, in un contesto sociale sempre più influenzato dalla comunicazione digitale.

Pazzagli ha inoltre ribadito il ruolo del Rotary nella promozione della pace, dell’equità sociale e nella storica battaglia internazionale per l’eradicazione della poliomielite.

Il rapporto con il Comune e il futuro dell’area ex Ilva

Nel suo intervento il sindaco Matteo Buoncristiani ha definito strategica la collaborazione tra amministrazione comunale e associazioni di servizio, sottolineando come queste realtà rappresentino un supporto fondamentale per la crescita della comunità.

Il primo cittadino ha illustrato anche gli sviluppi del progetto di rigenerazione dell’area ex Ilva, sostenuto da un investimento complessivo di oltre 10 milioni di euro tra risorse regionali e comunali. Il piano prevede spazi destinati anche alle attività associative, con l’obiettivo di favorire inclusione, sostenibilità e innovazione urbana.

Il concerto della Filarmonica e il messaggio di comunità

La giornata è proseguita con il concerto della Filarmonica Giacomo Puccini, accompagnato da un messaggio simbolico dedicato al valore della collaborazione: “Da soli si suona, insieme si fa orchestra”.

Un’immagine scelta per rappresentare lo spirito del Rotary e il senso di una comunità che cresce grazie all’unione di competenze, esperienze e solidarietà.

Nel corso della serata sono stati rivolti ringraziamenti all’amministrazione comunale, alla Filarmonica, alla cittadinanza e a tutti i soci che in questi sessant’anni hanno contribuito alla vita del club, definito “linfa della ruota” rotariana.

Domenica la mostra e lo spettacolo “Ed io avrò cura di te”

Le celebrazioni sono proseguite oggi domenica 24 maggio all’Ex Casello Idraulico con l’apertura della mostra alle ore 10 e, alle 17, con lo spettacolo di teatro-canzone “Ed io avrò cura di te” interpretato da Giacomo Moscato, Lorenza Baudo e Alessandro Lucherini.