Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Non è bastato lottare alla Blue Factor: al pala Pansini il Castiglione alla fine esce sconfitto dall’Indeco Afp Giovinazzo per 4-2 e deve dire addio alla massima serie. L’inizio del match è contratto con i biancoverdi di Pino Marzella che hanno già salutato il portoghese Xavier Cardoso. La partita si sblocca dopo 3′: Cabiddu dopo una respinta serve Lasorsa, che dal limite dell’area batte Bovo per l’1-0. Il Castiglione tiene bene la pista ma a metà tempo cambia tutto nel giro di un paio di minuti. Clavel s’inventa una giocata centralmente e supera Saitta, 1-1. Mura in mischia trova il tempo giusto e firma il 2-1. Pochi secondi, e con i maremmani sbilanciati concedono a Clavel il 3-1. Prima dell’intervallo arriva la rete di Mezzina, 4-1, che manda poi le squadre al riposo. Nella ripresa il Castiglione continua a lottare, con il conto dei falli che aumenta vertiginosamente. Sul decimo fallo dei maremmani ci prova Maturano sulla punizione, Saitta sventa di classe. Stessa situazione sul decimo pugliese: Bovo stoppa Esquibel che prende il palo. Lasorsa non sfrutta un rigore, fallo di Bovo su Esquibel, provandoci tre volte consecutive; poi arrivano le espulsioni di Mura, doppio giallo, e Diego Bracali che si allaccia con Clavel in area, e anzi in inferiorità Cabella trova il gol del 4-2 con un bel diagonale. Nell’ultimo minuto altro blu a Maturano che stende Maldini, ma non c’è più tempo.

Playout 5 giornata, Indeco Afp Giovinazzo-Blue Factor Castiglione 4-2

INDECO AFP GIOVINAZZO: Giovanni Bovo, (Ottavio Dangelico); Samuel Leonardo Amato, Luigi Turturro, Jorge Martin Maturano, Federico Leandro Correa Mura, Renato Andre Clavel Chiconi, Luca Onofrio Mezzina, Francesco Donato Domenico Monticelli. All. Giuseppe Marzella.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Gabriele Irace); Mattia Maldini, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Diego Bracali, Alberto Cabiddu, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avallaneda. All. Massimo Bracali.

ARBITRI: Claudio Ferraro di Bassano del Grappa, David Marcolin di Vicenza.

RETI: pt (4-1) 3’10 Lasorsa (C), 11’51 Clavel (G), 13’12 Mura (G), 13’37 Clavel (G), 21’05 Mezzina (G); 20’57 Cabella (C).