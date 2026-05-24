ORBETELLO – Si sono concluse alle ore 15 le delicate operazioni di disinnesco e brillamento della bomba d’aereo della Seconda guerra mondiale rinvenuta nei giorni scorsi a Fonteblanda, nel comune di Orbetello.

L’ordigno bellico, del peso complessivo di circa 215 chilogrammi, conteneva circa 66 chili di tritolo ed era stato trovato in un terreno adiacente alla strada statale Aurelia. L’intervento è stato effettuato dagli artificieri dell’Esercito Italiano del Reggimento genio ferrovieri di Castel Maggiore.

Tre fasi operative per mettere in sicurezza l’area

Le operazioni di bonifica sono state coordinate dalla Prefettura di Grosseto e dal Comando territoriale nord dell’esercito di Padova, con il supporto delle forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco, della Croce rossa italiana, dell’Asl, della Protezione civile e del Comune di Orbetello.

L’intervento si è sviluppato in tre fasi. Nei giorni precedenti il disinnesco, il nucleo Cmd (Conventional munition disposal) dell’Esercito ha realizzato una speciale struttura temporanea di protezione per ridurre i rischi in caso di esplosione accidentale.

Successivamente gli artificieri hanno neutralizzato la bomba attraverso la rimozione del sistema di innesco utilizzando la tecnica del taglio idro-abrasivo, un sistema tecnologico che consente di operare a distanza di sicurezza.

Infine l’ordigno è stato trasportato in una località sicura dove è stato fatto brillare.

Evacuazioni e stop alla linea ferroviaria Roma-Pisa

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni è stato necessario evacuare temporaneamente i residenti presenti nell’area vicina al punto di ritrovamento dell’ordigno.

È stata inoltre disposta la chiusura temporanea di alcune strade della zona e l’interruzione della linea ferroviaria Roma-Pisa durante la fase di rimozione del sistema di innesco.

Oltre 100 interventi nel 2026 per gli artificieri dell’Esercito

Il Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore continua a svolgere un’intensa attività di bonifica sul territorio. Nel corso del 2026, gli specialisti dell’Esercito hanno effettuato circa 110 interventi, distruggendo 150 ordigni bellici, comprese due bombe d’aereo, nelle aree di competenza tra Emilia Romagna e Toscana.

Le operazioni hanno interessato le province di Bologna, Forlì-Cesena, Rimini, Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Siena e Grosseto.

L’attività dell’Esercito per la sicurezza dei cittadini

Le attività di bonifica degli ordigni inesplosi rientrano tra i compiti istituzionali delle Forze Armate, impegnate quotidianamente nella tutela della sicurezza pubblica e nella salvaguardia dell’incolumità dei cittadini.

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