FOLLONICA. La consigliera comunale Francesca Serafini risponde con una nota alla lettera aperta che era stata scritta da Cinzia Tacconi.

«Gentilissima Cinzia Tacconi, la ringrazio per la richiesta di chiarimento tramite la lettera aperta che ha inviato al quotidiano on-line Il Giunco, dandomi la possibilità di fare chiarezza su un tema così importante. Sentire entrambe le parti in causa dovrebbe essere la regola fondamentale per formarsi le proprie opinioni, in ogni campo, purtroppo spesso, come in questo caso, non è andata così».

«La frase che mi è stata attribuita non è stata mai pronunciata con l’intento divulgato, è il frutto di una rielaborazione distorta di una mia più ampia riflessione, peraltro espressa privatamente, a microfono spento. Credo che sarà d’accordo con me dicendo che i colleghi dell’opposizione avrebbero potuto chiedermi chiarimenti in consiglio prima di ordire un linciaggio mediatico associato al mio nome, cavalcando l’onda dell’indignazione collettiva di chi è sensibile al tema. Non le sembra anche questa una forma di violenza? Io così l’ho vissuta».

«Detto questo, sì, sono a conoscenza della rete sociale e di intervento che esiste intorno ai centri di accoglienza per le donne vittime di violenza, di cui apprezzo l’enorme lavoro fatto negli anni sempre con impegno e totale dedizione, proprio per questo non mi sognerei mai di denigrare tali associazioni. Capisco anche la sua affermazione quando dice: “confesso che da donna di sinistra, se questa cosa fosse legata alla mia parte politica ne sarei orgogliosa”, perché è vero, sarebbe una bella medaglia da appuntarsi sul petto».

«Mi associo a lei nell’affermare che l’indipendenza economica, il diritto alla salute e l’istruzione sono principi fondamentali per tutti, ma soprattutto per noi donne, principi che ho applicato a me stessa, cercando di trasmetterli a mia figlia e a mia nipote. Concludo affermando che essere in disaccordo su un termine “consenso o dissenso” a proposito del ddl sul reato di violenza sessuale, modifica proposta dalla senatrice Bongiorno (perché è questo il punto di divisione politica di cui si parlava in consiglio in quel momento), non dovrebbe minare la possibilità di poter lavorare ancor più concretamente a favore delle donne contro ogni forma di violenza. Sempre disponibile al confronto, Francesca».