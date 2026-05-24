FOLLONICA. Il gruppo consiliare di Forza Italia Follonica interviene sul tema dei centri antiviolenza e sul dibattito politico emerso negli ultimi giorni in Consiglio comunale attraverso il consigliere Riccardo D’Ambra.

«Quando si affrontano argomenti delicati come la violenza di genere – dichiara Riccardo D’Ambra – occorrono serietà, rispetto istituzionale e senso di responsabilità. Oggi chi subisce violenza, pur essendo vittima, è spesso costretto ad affrontare un percorso difficile, dovendo dimostrare la propria mancanza di consenso. Spetta alla politica individuare soluzioni legislative equilibrate, il più possibile condivise e trasversali, soprattutto su una materia ancora oggetto di discussione parlamentare».

«Per quanto riguarda i centri antiviolenza – prosegue D’Ambra – ritengo che non debbano esistere distinzioni politiche tra le varie associazioni. Tutte rappresentano un presidio fondamentale di tutela, ascolto e supporto per le donne e, più in generale, per tutte le persone che subiscono violenza e vivono situazioni di forte difficoltà. Il loro lavoro deve essere sostenuto senza ambiguità e senza strumentalizzazioni».

«La prevenzione, il rispetto e la protezione delle vittime devono restare al centro dell’azione istituzionale, affinché nessuno venga lasciato solo. Le istituzioni, comprese le amministrazioni comunali, hanno il dovere di collaborare con le realtà del territorio che ogni giorno operano con professionalità e umanità accanto alle vittime. È quindi fondamentale analizzare le esigenze del territorio e intervenire concretamente per sostenere questi centri, senza distinzioni legate alla collocazione politica, perché la lotta alla violenza rappresenta un valore democratico che deve appartenere a tutti».

Il gruppo consiliare di Forza Italia sottolinea inoltre la necessità che «la politica contribuisca a trovare soluzioni concrete, evitando di alimentare divisioni artificiali».

Per questo Riccardo D’Ambra annuncia che nel prossimo Consiglio comunale verrà chiesta una modifica del regolamento, prevedendo la presenza di diritto di un rappresentante per tutte le associazioni antiviolenza presenti sul territorio. Contestualmente sarà avanzata la richiesta formale all’assessore competente di ripristinare le commissarie dimissionarie, ristabilendo il numero massimo previsto dal regolamento della Commissione Pari Opportunità approvato dal Consiglio comunale.

«Sono certo – conclude D’Ambra – che su questi punti sarà possibile trovare una larga convergenza trasversale nell’interesse della comunità e della tutela delle vittime di violenza».