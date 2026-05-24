ORBETELLO. TALAMONE – Messa in sicurezza con successo e poi fatta detonare la bomba inesplosa, risalente alla seconda guerra mondiale, rinvenuta nei pressi di Talamone durante gli scavi effettuati per la realizzazione della Ciclovia Tirrenica.

Le operazioni hanno avuto inizio sin dalle prime ore della mattina di oggi (domenica 24 maggio): sul posto gli artificieri dell’Esercito Italiano, effettivi al Genio Ferrovieri, incaricati di disinnescare l’ordigno e farlo brillare nella cava del Priorato, mentre nel palazzo municipale di Orbetello si era insediato il centro di coordinamento soccorsi che ha seguito passo passo le attività. In capo al Comune di Orbetello le attività di protezione civile, i cui responsabili hanno coordinato l’evacuazione e imposto le limitazioni al traffico veicolare.

Dal sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, arrivano i ringraziamenti: «Tutte le operazioni si sono svolte con ordine e rapidità – spiega il primo cittadino – ringraziamo gli artificieri dell’Esercito Italiano, effettivi al Genio Ferrovieri, per la professionalità e la disponibilità. I militari sono stati, infatti, sul nostro territorio per giorni per realizzare l’importante struttura di contenimento dell’ordigno, che ci ha permesso di limitare le operazioni di evacuazione allo stretto necessario. Ringrazio, inoltre, la Prefettura di Grosseto per l’attività di coordinamento di tutte le fasi delle operazioni e il nostro dipartimento di protezione civile per il fondamentale supporto e la collaborazione».

«Le operazioni si sono svolte con ordine ed efficienza – conferma il responsabile della protezione civile dell’Ente, il consigliere delegato Roberto Berardi – nonostante le variabili fossero molte e le attività complesse in tutte le fasi. Un ringraziamento al nostro comandante della Polizia Municipale, il dottor Carlo Poggioli, a tutti gli agenti impegnati sul territorio, sia nelle operazioni di evacuazione, sia in quelle di monitoraggio del traffico e al nostro funzionario Marco Quaglia, che ha pianificato e coordinato le operazioni di protezione civile».

La bomba è stata disinnescata alle 11.59 e, nel giro di un’ora, trasportata alla cava del Priorato per la detonazione.