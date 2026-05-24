ORBETELLO – Hanno scortato l’ambulanza sino all’ospedale così che non avesse intoppi visto che avrebbe dovuto percorrere vie alternative rispetto all’Aurelia.

Questa mattina la Polizia ha fatto la scorta ad un’ambulanza.

Il mezzo trasportava una persona colpita da un infarto. Avrebbe dovuto percorrere l’Aurelia, per arrivare da Orbetello all’ospedale della Misericordia di Grosseto. L’Aurelia però da questa mattina è chiusa per un lungo tratto per il disinnesco di una bomba d’aereo da 500 libbre nella zona di Talamone.

L’ambulanza è partita da Orbetello, all’altezza della Parrina è stata agganciata dalla pattuglia della Polizia stradale che l’ha scortata in sicurezza sulla strada di san Donato sino all’ospedale di Grosseto.