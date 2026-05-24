CAMPAGNATICO – Ci sono appuntamenti che non hanno bisogno di troppe presentazioni, perché sono scritti nel cuore e nel calendario di un intero territorio. Il Pellegrinaggio mariano diocesano, che da molti anni si snoda tra Marrucheti e Campagnatico, è uno di questi. Anche per il 2026, la Diocesi di Grosseto conferma quella che è ormai una tradizione per tanti camminatori e non solo. Ogni anno, l’arrivo della fine di maggio porta con sé, infatti, lo stesso desiderio di mettersi in cammino. La scelta del percorso non cambia perché è proprio in quella ripetizione che si ritrova il senso della comunità: partire da Marrucheti per arrivare, passo dopo passo, ai piedi della Vergine nel Santuario diocesano di Campagnatico.

IL PROGRAMMA DEL 30 MAGGIO



La macchina organizzativa — che vede collaborare la Parrocchia e la Pro Loco di Campagnatico — ha definito i tempi di una giornata che unisce fatica, preghiera e convivialità. Il ritrovo dei pellegrini sarà alle 16.30 alla chiesa di Marrucheti, da dove poi inizierà il cammino a piedi.



L’arrivo a Campagnatico è previsto intorno alle 19.30. Qui si rinnoverà il gesto dell’accoglienza: la cena offerta dalla Pro loco, un momento di condivisione che ristora il corpo dopo il cammino. Alle 20.30 processionalmente ci si recherà dalla chiesa di San Giovanni Battista al santuario mariano. Ad aprire il percorso sarà la Filarmonica Città di Grosseto. Alle 21 la Messa, momento culminante della giornata, presieduta dal vescovo Bernardino.

SERVIZIO NAVETTA

Il Comune di Campagnatico mette a disposizione un servizio navetta a partire dalle ore 16 che dal Santuario (luogo dove si può lasciare la macchina) porta a Marrucheti da dove inizia il Pellegrinaggio. Tutto questo per facilitare i pellegrini che al momento dell’arrivo hanno la macchina qui a Campagnatico. Al servizio si può accedere solo prenotandosi con un messaggio a questo cellulare 327 100 6724 indicando quanti usufruiscono del servizio.

La prenotazione navetta non oltre mercoledì 27 maggio.

LE PAROLE DI SPERANZA



La locandina di quest’anno richiama un pensiero di Papa Leone, che sembra riassumere perfettamente lo spirito di chi partecipa ogni anno: un «sì» che si rinnova, un impegno a non fuggire di fronte alle difficoltà della vita, ma a camminare insieme nella mitezza e nella pace. Per la Diocesi di Grosseto, il pellegrinaggio Marrucheti-Campagnatico resta l’occasione più bella per chiudere il mese mariano: un cammino antico che ogni anno sa parlare con una voce nuova.