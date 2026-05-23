GROSSETO – Il Batignano si spinge ai quarti, il Roselle si blocca per vincendo 2-1. Questo il responso della 20esima notturna di coppa, ultima tappa del girone B. Per decifrare le modalità del giudizio finale è stato necessario sfogliare il regolamento del torneo, pagine che riassumono un cammino fatto di tante emozioni in una gara particolare, ad iniziare dalla terna tutta al femminile, inedita: non era mai successo in 51 anni di vita che il Passalacqua presentasse tre donne al comando.

Tornando al match, è bene ricordare il pregara: Roselle e Batignano hanno, rispettivamente, 3 e 6 punti in classifica. Alla partenza il Roselle appare più organizzato e frizzante. Al 5′, su azione d’angolo, Kryeziu (il migliore dei 22) svetta di testa alzando di poco la mira. Quindi si entra in una zona interpretata tatticamente bene, le formazioni in pratica si azzerano fino al doppio fischio. Unica anomalia il giallo a Gene Erick Baon.

La ripresa regala lampi e tuoni. Il Roselle conferma una maggior intensità, il Batignano è posato, meno geometrico del solito. I ragazzi di Malossi tengono palla, dialogano, raddoppiano, si inseriscono; al 10′ si rendono pericolosissimi con la palla che danza davanti a Davide Caruso senza trovare il tocco magico. Nel momento di maggiore spinta dei blu scatta il contropiede dei rivali sulla fascia destra, con palla in area dove c’è Cursi a metterla dentro per lo 0-1. La classifica è così definita a favore del Batignano, ma non è finita.

Il Roselle ci crede e non demorde, anzi. Kryeziu prende palla, tiro potente che batte Davide Caruso al 35′ per l’1-1. In una selva di emozioni Visalli trova il raddoppio al minuto 43, completando un clamoroso ribaltone.

I due contendenti sono adesso appaiati a sei punti; da una veloce verifica ai numeri si scopre che i gol fatti e subiti sono gli stessi e di conseguenza anche la differenza reti. Resta allora la coppa Disciplina a dire un giallo per uno. Ecco allora che l’anomalia del primo tempo diventa contemporaneamente oro per il Roselle, piombo per il Batignano. A pochi minuti dal termine il Roselle è qualificato per un giallo in meno ma continua a lottare e confeziona un’ultima azione offensiva con fallo in area, l’arbitro dice no, la panchina dei blu scatta in piedi, volano anche parole poco gradite e arriva un rosso diretto, che riscrive la graduatoria della disciplina: primo il Batignano con 2 punti, secondo il Roselle con 4. E’ l’ultimo atto di una notturna che ha scandagliato ogni numero e statistica possibile per emanare un verdetto, semplice e difficile allo stesso tempo da assimilare.

Roselle – Batignano 2-1 (0-0)

ROSELLE: Menicagli, Magalotti (24′ st Verni), Dindalini, Postiferi (4′ st Morra), Caprini, Leopardo, Visalli, De Masi, Ferrante (19′ st Clases), Kryeziu, Marchi (12′ st Cesarini). A disposizione: Melillo, Detti, Tocchi. All. Malossi.

BATIGNANO: D. Caruso, Ferrentino (19′ st G. Caruso), G. E. Baon, Carena, D. Neri, B. Neri (1′ st Gibertini), Mazelli (34′ st Ghezzi), R. A. Baon, S. Neri, Gavani (4′ st Cursi), Ciancio (1′ st Chiarini). A disposizione: Valdez, Demi, All. Luzzetti.

ARBITRO: Irene Agresti; 1° assistente Arianna Anello, 2° assistente Alessia Donati. (terna Aia di Piombino).

MARCATORI: 28′ st Cursi, 35′ st Kryeziu, 43′ st Visalli.

NOTE: espulso al 50′ st un dirigente del Roselle. Ammonito G. E. Baon. Calci d’angolo: 2-2. Recupero: 0′ + 5′.

Risultati

Invictasauro-Roselle 2-1

Alta Maremma-Batignano Calcio 1-4

Roselle-Alta Maremma 4-1

Batignano Calcio-Invictasauro 2-1

Invictasauro-Alta Maremma 5-0

Roselle-Batignano Calcio 2-1

Classifica

Invictasauro 6 promosso ai quarti

Batignano 6 promosso ai quarti

Roselle 6 eliminato

Alta Maremma 0 eliminato

Quarti di finale

Domenica 31 maggio Follonica Gavorrano-2ª girone C (1)

Lunedì 1 giugno Invictasauro-2ª girone D (2)

Martedì 2 giugno 1ª girone C-Paganico (3)

Mercoledì 3 giugno 1ª girone D-Batignano (4)