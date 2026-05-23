FOLLONICA – Sono trascorsi 34 anni dalla strage di Capaci e per non dimenticare il sacrificio di chi si è battuto per la legalità l’Amministrazione comunale di Follonica ha organizzato una cerimonia che si è svolta nella mattina di sabato 23 maggio.

Il ritrovo davanti al ponte di accesso al Parco centrale, nello spazio simbolico dedicato alla memoria di Peppino Impastato e di sua madre Felicia Bartolotta.

All’evento sono state invitate le massime autorità civili, religiose e militari del territorio e gli studenti delle scuole. Un momento importante per onorare la memoria di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo, degli agenti della scorta e di tutte le vittime delle mafie.

Tra gli interventi quelli del vicesindaco Danilo Baietti, degli assessori Giorgio Poggetti e Stefania Turini, della dirigente scolastica Paola Brunello e del parroco don Salvatore Gallo.

“Ci sono date che restano scolpite nella coscienza di un Paese – è intervenuto il sindaco Matteo Buoncristiani in merito alla commemorazione -. Il 23 maggio 1992, nella Strage di Capaci, furono uccisi Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Oggi, più che mai, i nostri giovani hanno bisogno di esempi veri di donne e uomini che abbiano avuto il coraggio di servire lo Stato fino all’ultimo, senza piegarsi alla paura. Per questo la memoria non può essere soltanto commemorazione, ma deve diventare educazione, responsabilità e futuro”.

Nelle foto di Giorgio Paggetti alcuni momenti della cerimonia.