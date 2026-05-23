FOLLONICA – Gli affitti a Follonica non sono proprio alla portata di tutti, soprattutto in questo periodo, ma c’è chi ha trovato una sistemazione alternativa: nel pomeriggio di giovedì uno sciame di api ha deciso di stabilirsi su una moto parcheggiata nella zona di San Luigi.

Uno spettacolo curioso, che però non deve aver fatto molto piacere al proprietario. Inizialmente le api in volo non sono state notate dai passanti, poi però la loro presenza è diventata evidente data la dimensione dello sciame riunito nella parte posteriore della moto, tra la ruota e la marmitta.

L’episodio ha richiesto l’intervento di un apicoltore, che ha posizionato un’arnia accanto alla moto e ha trasferito gli insetti con le mani.

Probabile che le api in questione stessero sciamando alla ricerca di una nuova casa: proprio in questo periodo dell’anno, quando un alveare diventa troppo grande, la regina vola via insieme a centinaia o migliaia di altre api per costruirne un altro. Spesso si fermano in punti sicuri, restano unite a protezione della regina e inviano alcune esploratrici alla ricerca di spazi in cui costruire il nuovo alveare. Non è raro vedere gli sciami riuniti su alberi, frasche e rami, ma può capitare di trovarli anche tra i motori delle auto o, come in questo caso, sotto le moto.

Nella galleria qui sotto alcune immagini dell’episodio grazie alle foto di Mauro Bertini.