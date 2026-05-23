LIVORNO – Momenti di forte tensione in un’azienda di recupero inerti, dove i Vigili del fuoco, intervenuti per spegnere un incendio sviluppatosi in un macchinario, hanno rinvenuto un presunto ordigno bellico. L’allarme è scattato nella giornata del 22 maggio, quando la Prefettura di Livorno ha richiesto un intervento urgente per mettere in sicurezza l’area.

Sul posto sono stati inviati gli artificieri del 2º Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, attivati dal Comando territoriale Nord dell’Esercito. Le operazioni, iniziate fin dalle prime ore del mattino, vengono condotte con il supporto dei vigili del fuoco.

Secondo quanto ricostruito, si tratterebbe di una granata d’artiglieria contenente fosforo bianco. L’ordigno, finito accidentalmente all’interno del ciclo di lavorazione dell’impianto, avrebbe subito diversi urti nei macchinari dell’azienda, provocando la rottura dell’involucro e la fuoriuscita del fosforo che, a contatto con l’aria, ha immediatamente preso fuoco, causando l’incendio.

Le operazioni di messa in sicurezza si stanno rivelando particolarmente complesse sia per le dimensioni della granata sia per la posizione in cui si trova: l’ordigno era infatti collocato su un nastro trasportatore a circa sette metri di altezza.

Per evitare ulteriori reazioni chimiche e contenere il rischio, gli artificieri hanno provveduto a inertizzare temporaneamente la granata collocandola in una cassa piena d’acqua, soluzione necessaria per impedire al fosforo di continuare a bruciare.

Al momento si attende ora l’arrivo di una piattaforma elevabile messa a disposizione dal Genio Pontieri, indispensabile per poter calare a terra la pesante cassa contenente l’ordigno. Successivamente la granata verrà trasferita in una cava, dove sarà avviata la delicata operazione di combustione controllata del fosforo residuo.

Un intervento che potrebbe protrarsi per molte ore, considerata la notevole quantità di fosforo bianco presente all’interno dell’ordigno. Le operazioni di bonifica e neutralizzazione potrebbero infatti proseguire per l’intera giornata di domani.