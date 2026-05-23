GROSSETO – La squadra femminile della Gea Grosseto si complica la vita, perdendo 47-52 gara1 della finale playout al Palasport di via Austria contro la Polisportiva Nicola Chimenti (foto di Benedetta Testini). Le ragazze di Luca Faragli hanno fornito una pessima prestazione, sia in fase difensiva che in fase offensiva. E ora la strada che porta alla salvezza in serie C diventa durissima. Sabato prossimo le biancorosse saranno di scena a Livorno e dovranno vincere per riportare la serie a Grosseto, altrimenti sarà retrocessione. Martedì sera la Gea ha iniziato abbastanza bene nel primo quarto, mettendo insieme diciassette punti, ma già dal secondo tempino sono iniziate le difficoltà, con appena due punti segnati, peraltro dalla lunetta di Teresa Vallini (che con i suoi 19 punti ha provato a portare per mano le compagne, insieme a Giulia Faragli), e nessuno su azione.

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Le ragazze della Gea sconfitte dal Chimenti in gara1 playout

Le difficoltà proseguono nel terzo quarto e la Nicola Chimenti ne approfitta per firmare un parziale di 19-9 che sembra aver ipotecato la gara. Negli ultimi dieci minuti le grossetane si aggrappano all’orgoglio che le porta a rimontare dal -14 al -1 dopo un’azione da tre punti (canestro da sotto e un libero), ma nell’ultimo minuto la bomba di Rapisarda, che subisce anche fallo, condanna definitivamente una brutta Gea.

Nessuna scusante da parte del coach Faragli per questa brutta battuta d’arresto, che rischia di compromettere una stagione che sembrava avviata inizialmente verso altri lidi più tranquilli: “Abbiamo giocato massimo in attacco e in difesa siamo state molto distratte. Eravamo sotto di 11 punti, nell’ultimo quarto abbiamo rimontato fino al -1, ma a 50 secondi dalla fine ci hanno fatto un canestro da tre punti con un tiro libero aggiuntivo che ha di fatto chiuso il match. Peccato. Ma dobbiamo voltare immediatamente pagina”.

Gara1, Gea Grosseto-Nicola Chimenti Livorno 47-52

GEA GROSSETO: Pepi 5, Teresa Vallini 19, Borellini, Mery Bertaccini 5, Emma Bertaccini 8, Merlini, Mazzi, Cipolletta, Apicella, Sliusar, Vannozzi 1, Faragli 8. All. Luca Faragli.

NICOLA CHIMENTI LIVORNO: Carta 17, Rossi 9, Toti 2, Corti 7, Bonsignori 2, Morreale, Marzini, Meini, Colomba 1, Rapisarda 14. All. Puntoni.

ARBITRI: Goma e Benenati.

PARZIALI: 17-15, 19-23; 28-42.

USCITA PER FALLI: Emma Bertaccini.