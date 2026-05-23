FOLLONICA – Una richiesta di chiarimento, ma soprattutto un appello all’unità istituzionale e politica nella lotta alla violenza sulle donne. È il senso della lettera aperta inviata da Cinzia Tacconi alla consigliera comunale Francesca Serfafini dopo le polemiche in consiglio comunale sulla frase “i centri antiviolenza sono di sinistra”.

«Gentile consigliera – scrive Tacconi -, leggendo sulla stampa gli articoli sui lavori dell’ultimo consiglio comunale ho sentito l’esigenza di chiederle il senso di quanto le viene attribuito: “i centri antiviolenza sono di sinistra”. Che cosa vuol significare? Non posso e non voglio credere che una donna impegnata in politica e quindi al servizio della propria comunità, riduca il valore dell’attività dei centri antiviolenza allo sterile elenco delle categorie “destra e sinistra”. Già Giorgio Gaber, nella sua canzone, afferma che “fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece è di sinistra”, ma queste sono solo canzonette».

«Sicuramente conosce meglio di me la rete sociale e d’intervento che negli anni si è creata intorno al serio problema della violenza sulle donne. Nell’attività gratuita svolta dai centri di accoglienza delle donne vittime di violenza sono offerte consulenze psicologiche e legali, sostegni in case rifugio – spesso ad indirizzo segreto – per superare il periodo di emergenza, vengono offerti anche percorsi di orientamento e formazione al lavoro per accompagnarle nel percorso di uscita dalla violenza. Nel tempo è stato istituito un servizio pubblico a cura del Dipartimento delle Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, servizio di “call center” numero 1522; gli operatori forniscono alle vittime, che restano in anonimato, sostegno psicologico e indicazione di dove trovare nel loro territorio strutture pubbliche o private a cui rivolgersi».

«Nella provincia di Grosseto è nato nel 2010, a cura dell’intuizione della bravissima dottoressa Vittoria Doretti dell’Asl di Grosseto, il Codice Rosa, uno speciale percorso di accesso al pronto soccorso per vittime di abusi e crimini di odio per donne e minori. Nel 2011 è diventato progetto regionale, successivamente assunto a livello nazionale nelle linee di indirizzo del Ministero della Salute. Il Codice Rosa applica un approccio integrato che coinvolge personale sanitario, psicologi, magistrati, forze dell’ordine e centri antiviolenza. Mi permetta, ma ridurre una rete così importante, complessa e impegnativa ad una banale diatriba su cosa è di sinistra o di destra mi sembra troppo riduttivo».

«Confesso che da donna di sinistra, se questa attività fosse legata alla mia parte politica, ne sarei profondamente orgogliosa, ma oggettivamente non è così, perché questi servizi sono per le donne. Da donna italiana, madre e nonna, vorrei poter vedere un impegno politico unitario e soprattutto di tutte le donne. Un impegno di tutte nell’affrontare questa piaga della società al fine di garantire un futuro a tutte le donne – che siano italiane e straniere, di religione cristiana, ebraica, musulmana o qualunque altra – un futuro che sia libero dalle violenze e quindi sicuro, un futuro dove vedremo la sconfitta della cultura della mancanza di rispetto e della sopraffazione. Parlo di sicurezza, un tema ricorrente nella narrazione della destra, perché l’insicurezza non è data solo dallo “stereotipo” dell’immigrato magari irregolare scoperto a delinquere; la sicurezza è un tema ampio che comprende anche la possibilità di avere indipendenza economica, capacità di esercitare pienamente il diritto alla salute e all’istruzione, di non essere discriminate per il genere, la religione e l’orientamento sessuale».

«Se guardiamo le statistiche i numeri parlano chiaro, traendo spunto da dati Istat e Ministero dell’Interno (per brevità cito solo alcuni dati, ma chiaramente la serietà dell’argomento merita ben altro tipo di approfondimento). Nel 2022 i femminicidi in Italia rappresentano l’84% degli omicidi su donne (109 sul totale di 726 donne uccise), in linea con i dati degli ultimi tre anni. Tra i femminicidi, 61 donne (58%) sono uccise per mano del partner o ex partner, tutti di sesso maschile. Nell’ultimo ventennio, il numero di omicidi su donne è in calo, ma il numero di femminicidi rimane stabile (e per circa l’80% è dovuto al partner o ex partner). (Dati originari: Ministero dell’Interno, Istat) Una donna su tre tra 16 e 70 anni, residenti in Italia, subisce almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita (ossia 6 milioni 788 mila donne). Il 5,4% delle donne subisce stupro, il 20,2% violenza fisica, il 21% violenza sessuale. Le violenze più gravi sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Tra le italiane, oltre il 30% delle donne giovani e circa il 35% delle donne di media età ha subito almeno una violenza nel corso della vita. Tra le straniere è elevata la percentuale di donne in età avanzata (55-70) che ha denunciato almeno una violenza. Subisce una violenza fisica o sessuale nel corso della vita una donna su due tra le divorziate da matrimonio. Quasi una donna su due tra le italiane laureate o con diploma universitario. Quasi una donna su due tra le italiane dirigenti, imprenditrici e libere professioniste (40,3%). (Dati originari: Istat, Indagine sulla sicurezza delle donne)».

«Forte associazione tra esposizione alla violenza nell’infanzia ed esperienze successive di violenza: importanza di prevenire il maltrattamento dei minori ed incentivare i genitori a testimoniare le violenze. Le linee di intervento risultate più efficaci sono:

– promuovere l’attivismo locale contro la violenza sulle donne;

– coinvolgere uomini e ragazzi nella prevenzione della violenza;

– usare i media per promuovere relazioni non violente e l’uguaglianza di genere;

– incoraggiare i vicini di casa e gli amici ad agire quando si verifica la violenza. (Fonte: Axford Textbook of Violence Prevention: Epidemiology, Evidence, and Policy, 2014)».

«Da questi terribili numeri, voi donne impegnate in politica, se volete agire per sconfiggere qualunque tipo di violenza sulle donne, dovreste lavorare unitariamente dimostrando che non ci sono steccati ideologici, ma che la libertà è un valore primario; per questo mi permetto di contattarla per chiederle il senso della sua affermazione».

«Restando a disposizione per un confronto in qualunque momento, se lo riterrà opportuno ed utile, certa della sua comprensione, cordialmente la saluto».