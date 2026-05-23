FOLLONICA – “C’è un antico vizio in una certa sinistra: la presunzione di superiorità morale. Anche a Follonica assistiamo all’ennesimo tentativo dell’opposizione di trasformare una polemica costruita ad arte in un processo politico-mediatico”.

Così il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia interviene sulla vicenda riguardante la consigliera Francesca Serafini.

“Vogliamo sgomberare immediatamente il campo da ogni interpretazione strumentale – spiegano i consiglieri di FdI –. Una frase pronunciata a bassa voce, estrapolata e utilizzata ad uso di telecamera, è stata trasformata in un caso politico da chi evidentemente non ha più argomenti concreti da portare avanti. La consigliera Serafini non ha mai attaccato i centri antiviolenza né tantomeno il prezioso lavoro delle operatrici e delle volontarie che ogni giorno aiutano donne in difficoltà. A loro va il rispetto totale della nostra amministrazione, della maggioranza e della stessa consigliera”.

Secondo Fratelli d’Italia, “proprio perché il tema è serio e delicato, non dovrebbe essere trascinato dentro polemiche di bassa propaganda”.

“Ci colpisce – prosegue il gruppo consiliare – il moralismo selettivo di certa opposizione, pronta a scandalizzarsi per una parola captata al volo ma improvvisamente smemorata quando si tratta dei propri comportamenti. In Consiglio comunale abbiamo assistito ad attacchi verbali rivolti a dirigenti comunali donne, apostrofate pubblicamente con toni offensivi soltanto per aver espresso pareri tecnici non graditi alla minoranza. In quelle occasioni non abbiamo visto gli stessi paladini del rispetto istituzionale indignarsi con altrettanta enfasi”.

FdI punta poi il dito contro l’atteggiamento dell’opposizione durante il voto sul documento dedicato ai centri antiviolenza.

“Fa sorridere – aggiungono gli esponenti della maggioranza – che chi oggi riempie pagine di dichiarazioni indignate abbia dimenticato di raccontare un dettaglio fondamentale: al momento del voto in aula sul documento riguardante i centri antiviolenza, quasi tutta l’opposizione era assente. A dimostrazione che per qualcuno conta più costruire polemiche mediatiche che partecipare concretamente ai lavori istituzionali”.

“Follonica – conclude il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia – merita amministratori seri, responsabili e concentrati sui problemi reali della città, non moralisti a intermittenza che utilizzano ogni occasione per creare clamore politico e distogliere l’attenzione dal vuoto delle proprie proposte”.