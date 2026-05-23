TALAMONE – Il Comune di Orbetello rende noto che domenica 24 maggio sono previste le operazioni necessarie per disinnescare un ordigno bellico rinvenuto sul territorio comunale in località Talamonaccio di Fonteblanda, perciò, a partire dalle 7:30, sono previste importanti limitazioni al traffico e le evacuazioni. È prevista anche l’interruzione temporanea della linea ferroviaria Roma-Pisa.

«Nella giornata di domenica 24 maggio 2026 – fanno sapere dal dipartimento di protezione civile del Comune di Orbetello – per effetto delle operazioni di disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto sul territorio comunale in località Talamonaccio di Fonteblanda, saranno approntate le opportune deviazioni della viabilità S.S. 1 Aurelia all’altezza dell’intersezione con la S.P. 56 di San Donato (lato Nord) ed il Centro abitato Albinia lato Sud con interruzione totale della S.S. 1 Aurelia tra il Centro abitato di Fonteblanda ed il Fiume Osa compreso, pertanto potranno riscontrarsi difficoltà per il raggiungimento delle strutture ricettive e delle abitazioni private nel tratto denominato fascia Osa-Albegna».

Le limitazioni saranno in vigore dalle ore 7:30 alle ore 14:00, e comunque fino al termine delle operazioni di disinnesco. Al termine delle operazioni saranno ripristinati i normali transiti stradali interrotti.

Pertanto, si invitano i gestori delle attività ricettive e la cittadinanza a limitare totalmente gli spostamenti nella fascia oraria indicata, con particolare riguardo agli arrivi dei clienti presso le proprie strutture. Non si escludono, in caso di particolari congestioni del traffico, chiusure ulteriori e totali per la gestione delle emergenze.

Tale misura si rende necessaria per evitare rallentamenti, intralci o disguidi dovuti alle deviazioni del traffico disposte dal prefetto in esito alle operazioni di disinnesco.

Aree di attesa e strutture di assistenza

Quali aree di attesa della popolazione sono state individuate dal Piano di protezione civile comunale due aree prossime all’evacuazione e comunque in area sicura con accesso alternativo alle viabilità interrotte, aperte dalle ore 7:00 fino al termine delle operazioni:

Area 1 – Edificio scolastico comunale – Scuola media e palestra Via Poggio Perello Fonteblanda

Area 2 – Edificio scolastico comunale – Scuola elementare e palestra Via Sicilia di Albinia

In dette aree sarà adeguata assistenza alla popolazione che vi troverà ricovero.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali.

«Da parte nostra – sottolinea il consigliere delegato Roberto Berardi, che coordina il servizio di protezione civile municipale – ringrazio il funzionario Marco Quaglia e gli uffici per il lavoro di pianificazione e organizzazione e per il supporto offerto al coordinamento di questa complessa operazione. Ringrazio inoltre la Polizia Municipale, il comandante Carlo Poggioli e tutti gli agenti, per il presidio del territorio e per aver preso in carico con serietà e professionalità le operazioni di evacuazione previste per domenica mattina».

Per ulteriori dettagli:

Protezione civile Comune di Orbetello, Tel.: 0564 861100

Centrale operativa Polizia Locale, Tel.: 0564 861114.

Sito web istituzionale del Comune di Orbetello: https://comune.orbetello.gr.it

Si confida nella collaborazione di tutti per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle operazioni.