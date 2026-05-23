TALAMONE – Uno straordinario video che ci mostra la “zona rossa” in cui è stata ritrovata la bomba d’areo da 500 libbtre risalente alle seconda guerra mondiale.

L’area ormai da giorni è presidiata dal Reggimento Genio ferrovieri di Castel Maggiore e chiusa in modo che nessuno possa entrare.

La bomba, che si trova proprio lungo l’Aurelia e la ferrovia, pesa 215 chili e all’interno ha 66 chili di tritolo.

Questa mattina la zona è stata sorvolata in elicottero: vi proponiamo le immagini riprese.

–

View this post on Instagram A post shared by IlGiunco.net (@ilgiunconet)