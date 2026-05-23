GROSSETO – Confartigianato Imprese Grosseto e Cna Grosseto informano che Unatras, il coordinamento unitario delle principali associazioni dell’autotrasporto, ha sospeso il fermo nazionale dei servizi previsto dal 25 al 29 maggio, a seguito dell’intesa raggiunta con il Governo nel corso dell’incontro svoltosi a Palazzo Chigi.

Nel confronto con l’Esecutivo sono state accolte alcune delle richieste ritenute prioritarie dal comparto, tra cui il riconoscimento di un credito d’imposta dedicato alle imprese dell’autotrasporto, l’accelerazione dei rimborsi accise e misure di sostegno finanziario per il settore. È stato inoltre concordato l’avvio di un tavolo permanente presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per affrontare le ulteriori criticità tecniche e normative che interessano il comparto dell’autotrasporto e della logistica.

“Confartigianato Imprese Grosseto e Cna Grosseto esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto – affermano le associazione – e sottolineano come la revoca del fermo rappresenti un gesto di responsabilità nei confronti del sistema economico nazionale, delle imprese e dei cittadini, garantendo continuità ai servizi di trasporto e approvvigionamento”.

“Le associazioni continueranno a seguire con attenzione l’attuazione concreta dei provvedimenti annunciati e il percorso di confronto aperto con il Governo a tutela delle imprese del settore”.