GROSSETO – Nuove attrezzature per l’ambulatorio di riabilitazione funzionale di villa Pizzetti. La novità si deve alla donazione effettuata dall’associazione “Amici del cuore” di Grosseto che comprende una serie di strumenti quali bande elastiche, kettlebell e tavolette propriocettive da impiegare all’interno di un programma personalizzato di attività fisioterapiche per permettere al paziente di recuperare funzionalità muscolo-scheletrica, ridurre il dolore e migliorare la propriocezione dopo infortuni, interventi o patologie croniche.

La donazione comprende anche tre “miniciclette” che forniscono un valido supporto al programma di attività proposta dal fisioterapista soprattutto nel caso di persone anziane o con grave ipomobilità. Questi strumenti consentono infatti di agire sui muscoli e sull’apparato circolatorio in maniera delicata ma efficace. Il materiale ha un valore di oltre 2500 euro ed è già a disposizione dei fisioterapisti.

«Ogni singolo attrezzo rappresenta un aiuto concreto per accelerare e migliorare i percorsi di recupero delle persone che si affidano alle nostre cure. Il supporto degli “Amici del cuore” dimostra quanto il legame tra associazionismo e servizi sanitari sia vitale per il benessere di tutta la comunità. Grazie di cuore a tutti i soci per la vicinanza e il costante impegno» dichiara Daniela Cardelli, direttrice del dipartimento delle professioni tecnico sanitarie della prevenzione e della riabilitazione di Asl Tse.