GROSSETO – Una giornata dedicata all’acqua, all’ambiente e alla sostenibilità che ha coinvolto oltre 800 studenti delle province di Grosseto e Siena. Nella sede nazionale di Legambiente a Rispescia si è svolta la cerimonia conclusiva del progetto “Uniti per l’acqua”, promosso da Acquedotto del Fiora insieme a Festambiente. Il contest, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado, ha visto la partecipazione di 37 classi che hanno realizzato 24 elaborati tra video, podcast, disegni, fumetti, canzoni, filastrocche e giochi dedicati al tema dell’acqua e della sostenibilità ambientale. Cinque i progetti premiati, due dei quali a pari merito.

Alla premiazione erano presenti Roberto Renai, presidente di Acquedotto del Fiora, e Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente. «I lavori realizzati dagli studenti sono stati di altissimo livello – ha dichiarato Roberto Renai –. I ragazzi hanno saputo raccontare con creatività e sensibilità il valore dell’acqua e l’importanza di comportamenti sostenibili. Ringraziamo scuole, insegnanti e famiglie per aver partecipato con entusiasmo a questo percorso che vogliamo proseguire anche il prossimo anno scolastico». Sul valore educativo dell’iniziativa è intervenuto anche Angelo Gentili di Legambiente: «Educare le nuove generazioni al rispetto dell’acqua significa affrontare una delle sfide più importanti del nostro tempo. La crisi climatica sta cambiando profondamente i territori e la disponibilità delle risorse idriche.

I lavori presentati dimostrano quanto ragazze e ragazzi siano attenti e sensibili ai temi ambientali». Per la provincia di Grosseto, nella categoria scuola primaria è stata premiata la pluriclasse 1ª, 2ª e 3ª della scuola “Collodi” dell’Istituto comprensivo Orsini di Castiglione della Pescaia, plesso di Marina di Grosseto. Per la secondaria di primo grado ha vinto invece la classe 2A della scuola Dante Alighieri dell’Istituto comprensivo Grosseto 4. Per la provincia di Siena, nella categoria primaria si è classificata al primo posto la classe 1D della scuola Angeli di San Giuliano di Puglia di San Casciano dei Bagni dell’Istituto comprensivo di Cetona. Nella secondaria di primo grado il primo posto è andato a pari merito alla classe 2D della stessa scuola e alla classe 1A della scuola di San Quirico d’Orcia dell’Istituto comprensivo Insieme. Le classi vincitrici riceveranno erogatori d’acqua destinati agli istituti scolastici e attività di educazione ambientale. Tutte le scuole partecipanti hanno ricevuto un attestato e gli elaborati saranno esposti durante Festambiente 2026, in programma quest’estate a Rispescia. Dopo la premiazione gli studenti hanno partecipato anche ad attività formative dedicate al ciclo dell’acqua, alla depurazione, al risparmio idrico e agli effetti della crisi climatica, con approfondimenti sul rapporto tra acqua, agricoltura e sostenibilità.