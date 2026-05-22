GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

A primavera riaprono anche i giardini d’artista, i parchi archeologici e naturali della Maremma. Tra trekking, birdwatching, natura e arte, QUI scopri come visitarli.

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDÌ 22 MAGGIO

CAPALBIO

Fino al 24-5-2026 – San Bernardino: Capalbio celebra il patrono tra caccia al tesoro, rapaci, escursioni e lotteria

Fino al 30-5-2026 – Wrap – Trame Urbane: a Capalbio il centro storico diventa un museo a cielo aperto

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

22-5-2026 – Aree palustri e prospettive economiche: conferenza del professor Ciuffoletti alla Casa Rossa

Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla

CIVITELLA PAGANICO

22-5-2026 – Letture, laboratori e incontri: il “Maggio dei libri” arriva in biblioteca

FOLLONICA

22-5-2026 – Giochi e merenda per bambini, nonni e genitori: torna l’evento “Gli Alberi della Vita”

Fino al 21-6-2026 – Scorci di Maremma: in pinacoteca mostra in memoria di Manfredo Pinzauti “Tra cielo, terra e mare”

ISOLA DEL GIGLIO

Fino al 24-5-2026 – Al Giglio torna “Un quarto di cantine”: tre giorni tra vino e sapori

GROSSETO

22-5-2026 – A Montepescali la presentazione del libro Hubert Corsi, concretezza e passione politica

22-5-2026 – La danza dialoga con l’arte: alla chiesa dei Bigi torna “Respiri di bellezza”

22-5-2026 – “L’Italia e il Lodo Moro”: Pacini racconta la diplomazia segreta della Guerra fredda. Appuntamento nel giardino dell’Isgrec

22-5-2026 – Sguardo alle stelle: a Roselle incontro alla scoperta degli osservatori astronomici

Fino al 23-5-2026 – Maggio nei parchi archeologici della Maremma: ecco tutti gli eventi in programma

Fino al 23-5-2026 – Dai maggerini alla festa per l’Us Grosseto: un maggio di eventi a Marina e Principina

Fino al 24-5-2026 – Nuove scelte, cambi di direzione ed errori: in mostra tutti i “Mutamenti” di Michele Guerrini

Fino al 24-5-2026 – “London Upside Down”: Alessandro Sfondrini porta a Grosseto la capitale britannica in bianco e nero

Fino al 24-5-2026 – Dalla moda alla manifattura: al Polo Le Clarisse la mostra “Artigiani da museo”

Fino al 31-5-2026 – Confronto tra epoche diverse: alle Clarisse la mostra degli studenti “Sguardi nel tempo”

Fino al 9-6-2026 – “Diario d’artista”: gli studenti del liceo artistico in mostra alla biblioteca Chelliana

Fino al 14-6-2026 – “Geometrie urbane”: alle Clarisse la mostra fotografica di Michele Fusco

Fino al 6-9-2026 – Guttuso, Levi, Treccani e gli artisti maremmani: a Grosseto la mostra “Il tempo del realismo”

MASSA MARITTIMA

Fino al 24-5-2026 – Balestro del Girifalco: tradizione e storia protagoniste a Massa Marittima. Il programma

Fino al 30-6-2026 – “Massa e il suo giornale”: in biblioteca mostra con foto, articoli e strumenti tipografici

ORBETELLO

Fino al 24-5-2026 – Feste di maggio: in Laguna tradizioni, musica e divertimento. Il programma

ROCCALBEGNA

22-5-2026 – Un maggio immerso nella natura: eventi, escursioni e workshop nell’oasi Wwf Bosco Rocconi

ROCCASTRADA

Fino al 27-5-2026 – “Il Paradiso all’Inferno”: al pozzo Camorra la mostra d’arte sulla tragedia di Ribolla

SABATO 23 MAGGIO

CAPALBIO

Fino al 24-5-2026 – San Bernardino: Capalbio celebra il patrono tra caccia al tesoro, rapaci, escursioni e lotteria

Fino al 30-5-2026 – Wrap – Trame Urbane: a Capalbio il centro storico diventa un museo a cielo aperto

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 24-5-2026 – Arte, mercatini, raduno Porsche, cultura e sport outdoor: weekend di eventi a Castiglione

Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla

FOLLONICA

Fino al 24-5-2026 – Due giorni di musica tra le vie di Follonica: arriva “Scorri… bande”

Fino al 21-6-2026 – Scorci di Maremma: in pinacoteca mostra in memoria di Manfredo Pinzauti “Tra cielo, terra e mare”

ISOLA DEL GIGLIO

Fino al 24-5-2026 – Al Giglio torna “Un quarto di cantine”: tre giorni tra vino e sapori

GROSSETO

23-5-2026 – “Green Art Italia”: una giornata di arte, incontri, inclusione e sostenibilità per la rigenerazione urbana e sociale

23-5-2026 – Nasce “IllusTrame”: al Molino Hub un cantiere creativo tra illustrazione e arte

23-5-2026 – Ettore Candela conclude la stagione dei concerti al Giannetti

Fino al 23-5-2026 – Maggio nei parchi archeologici della Maremma: ecco tutti gli eventi in programma

Fino al 23-5-2026 – Dai maggerini alla festa per l’Us Grosseto: un maggio di eventi a Marina e Principina

Fino al 24-5-2026 – Nuove scelte, cambi di direzione ed errori: in mostra tutti i “Mutamenti” di Michele Guerrini

Fino al 24-5-2026 – Dalla moda alla manifattura: al Polo Le Clarisse la mostra “Artigiani da museo”

Fino al 24-5-2026 – “London Upside Down”: Alessandro Sfondrini porta a Grosseto la capitale britannica in bianco e nero

Fino al 31-5-2026 – Confronto tra epoche diverse: alle Clarisse la mostra degli studenti “Sguardi nel tempo”

Fino al 9-6-2026 – “Diario d’artista”: gli studenti del liceo artistico in mostra alla biblioteca Chelliana

Fino al 14-6-2026 – “Geometrie urbane”: alle Clarisse la mostra fotografica di Michele Fusco

Fino al 6-9-2026 – Guttuso, Levi, Treccani e gli artisti maremmani: a Grosseto la mostra “Il tempo del realismo”

MASSA MARITTIMA

Fino al 24-5-2026 – Balestro del Girifalco: tradizione e storia protagoniste a Massa Marittima. Il programma

Fino al 30-6-2026 – “Massa e il suo giornale”: in biblioteca mostra con foto, articoli e strumenti tipografici

MONTE ARGENTARIO

Fino al 24-5-2026 – Porto Santo Stefano diventa la capitale del vino: al via “Calici d’Argento Wine Festival”

ORBETELLO

Fino al 24-5-2026 – Feste di maggio: in Laguna tradizioni, musica e divertimento. Il programma

ROCCASTRADA

Fino al 27-5-2026 – “Trekking, concerti, cinema, arte: ultima settimana a Roccastrada per la Miniera a memoria

Fino al 27-5-2026 – “Il Paradiso all’Inferno”: al pozzo Camorra la mostra d’arte sulla tragedia di Ribolla

DOMENICA 24 MAGGIO

CAPALBIO

Fino al 24-5-2026 – San Bernardino: Capalbio celebra il patrono tra caccia al tesoro, rapaci, escursioni e lotteria

Fino al 30-5-2026 – Wrap – Trame Urbane: a Capalbio il centro storico diventa un museo a cielo aperto

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 24-5-2026 – Arte, mercatini, raduno Porsche, cultura e sport outdoor: weekend di eventi a Castiglione

Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla

FOLLONICA

Fino al 24-5-2026 – Due giorni di musica tra le vie di Follonica: arriva “Scorri… bande”

Fino al 21-6-2026 – Scorci di Maremma: in pinacoteca mostra in memoria di Manfredo Pinzauti “Tra cielo, terra e mare”

ISOLA DEL GIGLIO

Fino al 24-5-2026 – Al Giglio torna “Un quarto di cantine”: tre giorni tra vino e sapori

GROSSETO

24-5-2026 – Tra acqua, biodiversità e ricerca: arriva il SaltyBlitz 2026

Fino al 24-5-2026 – Dalla moda alla manifattura: al Polo Le Clarisse la mostra “Artigiani da museo”

Fino al 24-5-2026 – Nuove scelte, cambi di direzione ed errori: in mostra tutti i “Mutamenti” di Michele Guerrini

Fino al 24-5-2026 – “London Upside Down”: Alessandro Sfondrini porta a Grosseto la capitale britannica in bianco e nero

Fino al 31-5-2026 – Confronto tra epoche diverse: alle Clarisse la mostra degli studenti “Sguardi nel tempo”

Fino al 9-6-2026 – “Diario d’artista”: gli studenti del liceo artistico in mostra alla biblioteca Chelliana

Fino al 14-6-2026 – “Geometrie urbane”: alle Clarisse la mostra fotografica di Michele Fusco

Fino al 6-9-2026 – Guttuso, Levi, Treccani e gli artisti maremmani: a Grosseto la mostra “Il tempo del realismo”

MASSA MARITTIMA

Fino al 24-5-2026 – Balestro del Girifalco: tradizione e storia protagoniste a Massa Marittima. Il programma

Fino al 30-6-2026 – “Massa e il suo giornale”: in biblioteca mostra con foto, articoli e strumenti tipografici

MONTE ARGENTARIO

Fino al 24-5-2026 – Porto Santo Stefano diventa la capitale del vino: al via “Calici d’Argento Wine Festival”

ORBETELLO

Fino al 24-5-2026 – Feste di maggio: in Laguna tradizioni, musica e divertimento. Il programma

ROCCASTRADA

Fino al 27-5-2026 – “Trekking, concerti, cinema, arte: ultima settimana a Roccastrada per la Miniera a memoria

Fino al 27-5-2026 – “Il Paradiso all’Inferno”: al pozzo Camorra la mostra d’arte sulla tragedia di Ribolla