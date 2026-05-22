GROSSETO – Il palasport di Olgiate Comasco è pronto ad accogliere l’incontro valido per il titolo italiano dei pesi welter. Sul ring saliranno Christopher Sanfilippo e Ivan Guarnieri. La terza edizione di “Como Fight Night” è pronta a esaltare il pubblico, sotto l’attenta regia dell’organizzazione targata Rosanna Conti Cavini Boxe. L’evento è in programma sabato 30 maggio alle 21, ma la serata prenderà il via già a partire dalle 19:30 con un accattivante serie di match dilettantistici.

“Inizia un periodo molto intenso per la nostra organizzazione – spiega la promoter internazionale Rosanna Conti Cavini – perché questo importante evento apre quella che possiamo definire la stagione estiva del pugilato. Ci saranno tante sorprese e tanti eventi nel corso dell’estate e alcuni di questi interesseranno il nostro territorio. Intanto però, l’appuntamento di Olgiate Comasco è una gustosa anticipazione di ciò che verrà, con un titolo italiano in palio e un evento che sicuramente potrà appassionare il pubblico”.

Sul ring, infatti, si preannuncia battaglia, con il vigile del fuoco Christopher Sanfilippo che arriva all’appuntamento con un record di quattordici vittorie (di cui tre per KO), un pari e tre sconfitte e avrà dalla sua parte il pubblico di casa. Per il 32enne “Lionheart” l’occasione di conquistare il titolo italiano dei welter è concreta. “Il nostro pugile si è preparato molto bene per questo appuntamento – afferma la manager Monia Cavini – anche perché quello con Guarnieri si preannuncia un incontro dall’esito incerto. Restiamo convinti che sarà un bel match e che Christopher saprà giocarsi bene le sue carte”.

Sanfilippo sarà accompagnato dal suo staff composto da Francesco Groe, Fabrizio Corsini, i maestri Enrico Milazzo e Giuseppe Borghi, il coach Simone Brusa, il padman Jacopo Pozzi e il cutman Fabio Impieri. Nell’altro angolo del ring ci sarà Ivan Guarnieri, pescarese di 31 anni che sin qua ha ottenuto nove vittorie (una per KO), un pari e una sconfitta tra i professionisti. L’atleta di punta della Pugilistica Di Giacomo spera di centrare il colpo grosso in una serata che si preannuncia elettrica.