CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – In Puglia il Castiglione però deve vincere per rimandare il verdetto nell’ultima giornata dei playout Dopo un chiarimento con la Federazione Skate Italia, alla Blue Factor di Massimo Bracali rimane una speranza di salvezza: a Giovinazzo (arbitri Claudio Ferraro di Bassano e Davide Marcolin di Thiene) contro l’Afp di Pino Marzella però, nel quinto turno dei playout serve solo vincere. La sconfitta di domenica scorsa contro il Forte dei Marmi sembrava aver chiuso ogni discorso: l’Afp Giovinazzo infatti aveva vinto con il Breganze portandosi a quota 17 punti nel gironcino, lasciando i maremmani a quota 11. Proprio la Federazione ha spiegato che in caso di arrivo a pari punti (ai biancocelesti servono dunque due vittorie e contestualmente due sconfitte dell’Afp, che giocherà poi a Forte dei Marmi nell’ultima giornata e Castiglione a Breganze), sarebbero proprio i castiglionesi a salvarsi arrivando a pari merito, e non il fatto che il Giovinazzo abbia chiuso davanti la stagione regolare. Insomma, al pala Pansini sarà una trasferta da vivere per tutti i 50′.

Questa tra l’altro è la quarta sfida in stagione fra biancocelesti e biancoverdi: un pareggio all’andata in campionato per 4-4 a metà dello scorso dicembre, una vittoria per l’Afp al ritorno per 8-3 a fine marzo, e poi l’andata dei playout il 5 maggio nella seconda giornata dei playout con il successo castiglionese per 5-4. I valori ormai sono consolidati, e lo stesso Giovinazzo ha vissuto fasi alterne avendo però un quintetto con molti campioni a partire dal portoghese Xavier Cardoso, 30 gol in stagione, e l’argentino Renato Clavel 23 centri che insieme all’altro argentino Federico Mura, 22 gol, sono i bomber della squadra. Oltre al portiere Giovanni Bovo e a Jorge Maturano arrivati nel mercato invernale. Il Castiglione da parte sua ha sempre dimostrato di non voler mai mollare, con la coppia Oscar Lasorsa e l’argentino Facundo Esquibel, 26 gol per entrambi, supportati dall’altro argentino Tomas Escobar, 18 reti che insieme al capitano e portiere Michael Saitta, Alberto Cabiddu e Mattia Maldini formano l’ossatura della squadra. «Comunque vada i nostri programmi non cambieranno – ha detto proprio Bracali l’allenatore dell’HcC alla vigilia – ci stiamo comportando bene, e l’orgoglio non ci è mancato come dimostrano le due vittorie iniziali dei playout. Andiamo a Giovinazzo per giocarci la nostra partita».