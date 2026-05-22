GROSSETO – 16 lavoratori “in nero” e 32 irregolari sono stati scoperti dalla Guardia di finanza durante i controlli nei settori della ristorazione, edilizia e servizi alla persona

Prosegue senza sosta l’attività delle fiamme gialle contro il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare. Nei primi mesi del 2026 le Fiamme Gialle del Comando Provinciale hanno intensificato i controlli su tutto il territorio provinciale, facendo emergere numerose violazioni in diversi comparti economici.

Sono stati infatti 45 gli interventi eseguiti dai finanzieri dei Reparti dipendenti, con verifiche concentrate in particolare nei settori della ristorazione, dell’edilizia e dei servizi alla persona.

Nel corso delle attività ispettive sono state identificate 130 persone, le cui posizioni lavorative sono state successivamente approfondite per verificare la regolarità dei rapporti di lavoro, le modalità di impiego e le condizioni operative.

Sedici lavoratori completamente “in nero”

Gli accertamenti hanno consentito di individuare 16 lavoratori totalmente in nero, impegnati senza alcuna regolare assunzione, oltre ad altri 32 lavoratori irregolari, impiegati con modalità non conformi alla normativa vigente.

Tra le figure professionali coinvolte figurano, tra gli altri, un cuoco, un barbiere e un addetto a un autolavaggio.

In tre casi la Guardia di Finanza ha inoltrato formale richiesta all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto per la sospensione dell’attività lavorativa. Il provvedimento è scattato dopo aver accertato che oltre il 10% dei lavoratori presenti al momento dell’ispezione risultava occupato senza preventiva comunicazione di assunzione.

Maxi-sanzioni ai datori di lavoro

Nel corso delle operazioni sono state inoltre applicate, in sette occasioni, le previste maxi-sanzioni amministrative nei confronti dei datori di lavoro responsabili delle irregolarità. Le sanzioni previste vanno da 1.950 euro fino a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare.

Non solo violazioni amministrative. Un ristoratore è stato infatti deferito all’Autorità giudiziaria per presunte violazioni del Testo unico sull’immigrazione, dopo essere stato trovato ad impiegare lavoratori stranieri privi del necessario permesso di soggiorno.

Controlli intensificati in vista dell’estate

La Guardia di Finanza ha annunciato che le attività di controllo saranno ulteriormente intensificate con l’avvicinarsi della stagione estiva, periodo in cui aumenta il rischio di impiego irregolare soprattutto nei settori legati al turismo e alla ristorazione.

L’obiettivo delle operazioni, spiegano dal Comando Provinciale, è quello di tutelare le imprese oneste, garantire una concorrenza leale e proteggere i lavoratori, spesso parte più vulnerabile nei rapporti di lavoro.