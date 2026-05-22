GROSSETO – Manita dell’Invictasauro all’Alta Maremma, che consolida così la propria classifica in attesa di conoscere la posizione definitiva del girone B e stringendo la promozione ai quarti. I calabroni stringono definitivamente la mano alla coppa lasciando una traccia di unione e dignità.

Il confronto è lineare. I ragazzi di Di Franco trovano il vantaggio su calcio di rigore trasformato da Melone (6′) subito dopo che Puppato era riuscito a respingere un pallone non facile. Al 19′ Murineddu fugge sulla destra, mette al centro un rasoterra dove Temperani fa velo per Sabbatini, che non ha difficoltà nell’appoggiare in rete, 2-0. Il terzo gol scaturisce da un bel diagonale di di Temperani al 34′.

La ripresa non mostra sostanziali differenze. Al 2′ Sabbatini completa la personale doppietta (4-0) e alla mezz’ora, cioè dopo soli due minuti dal suo ingresso in campo, Galli fissa il risultato sul 5-0.

Invictasauro-Alta Maremma 5-0 (3-0)

INVICTASAURO: Ricchi, Percivalle (18′ st Porta), Temperani (33′ st Tarlev), Murineddu, Napolitano, Pascolini, Pieri, Melone (28′ st Fusini), Picchianti (28′ st Galli), Spadi, Sabbatini (18′ st Castellano). A disposizione: Daviddi, Minucci. Allenatore: Marco Di Franco.

ALTA MAREMMA: Puppato, Baldanzi, Morini, Parentini (12′ st Daiu), Eboli, Renzetti, Bendinelli, Sabri (36′ st Ronzini), Bindi (24′ st Ferri), Agovino, Congiu. A disposizione: Bandini, Leandri. Allenatore: Sandro Vegliò.

ARBITRO: Fabio Vellutini; 1° assistente Roberto Bocci, 2° assistente Marco Boscagli.

RETI: 6′ Melone (rig.), 19′ Sabbatini, 34′ Temperani; 12′ st Sabbatini, 30′ st Galli.

NOTE: ammoniti Pascolini, Picchianti. Calci d’angolo 8-3. Recupero: 1′ + 1′.

Risultati girone B

Invictasauro-Roselle 2-1

Alta Maremma-Batignano Calcio 1-4

Roselle-Alta Maremma 4-1

Batignano Calcio-Invictasauro 2-1

Invictasauro-Alta Maremma 5-0

Classifica

Invictasauro, Batignano 6 punti; Roselle 3; Alta Maremma 0

Da giocare

Venerdì 22 maggio Roselle-Batignano