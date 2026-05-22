GROSSETO – Si sono svolte nei giorni scorsi allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, le fasi finali provinciali di “Giovani in Gioco” manifestazione dedicata alle classi quarte e quinte della scuola elementare.

L’evento ha rappresentato un importante momento di sport e aggregazione per i più piccoli, all’insegna del gioco e della socializzazione attraverso le discipline sportive.

La collaborazione della Pallavolo Grosseto

La Pallavolo Grosseto «ha partecipato attivamente all’iniziativa, collaborando con il Comitato territoriale Fipav Basso Tirreno e mettendo a disposizione il proprio staff federale per la buona riuscita della manifestazione» racconta la società.

«Abbiamo contribuito all’organizzazione allestendo un campo di mini volley, spazio dedicato alla pratica e alla scoperta della pallavolo da parte dei giovani partecipanti».

Mini volley e formazione sul campo

Durante la mattinata è stata presente anche la tecnica federale Federica Brizzi, che ha seguito e assistito i bambini dalle ore 9.00 alle 12.00, accompagnandoli nelle attività sportive e promuovendo i valori fondamentali della disciplina.

Un’occasione importante per avvicinare i più piccoli alla pallavolo, valorizzando aspetti come gioco di squadra, rispetto e divertimento.

Sport e crescita per i più giovani

L’iniziativa si è conclusa con grande soddisfazione degli organizzatori e degli operatori coinvolti, confermandosi un’esperienza positiva di sport, partecipazione e inclusione.

Per la Pallavolo Grosseto, si tratta di un’ulteriore conferma dell’impegno nel territorio a sostegno della crescita sportiva e educativa delle nuove generazioni.