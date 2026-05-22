CIVITELLA PAGANICO – Un uomo di 53 anni trasportato in codice 2 all’ospedale di Grosseto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla strada provinciale 64, nel comune di Civitella Paganico.

L’allarme è scattato alle 16.53. Secondo le prime informazioni, nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone.

Tre feriti soccorsi dal personale sanitario

Un uomo di 53 anni è stato trasportato in codice 2 all’ospedale di Grosseto, mentre altre due persone sono state accompagnate al pronto soccorso in codice minore.

Sul posto sono intervenute diverse squadre di soccorso: l’ambulanza della Misericordia di Paganico, la Misericordia di Cinigiano, la Misericordia di Roccastrada

Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità lungo il tratto interessato dall’incidente.

Accertamenti in corso sulla dinamica

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro e verificare eventuali responsabilità. Disagi temporanei al traffico durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.