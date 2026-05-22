AREZZO – Si è svolto con ampia partecipazione l’incontro promosso da Banca Tema e Iccrea Banca in collaborazione con Sace e Simest dal titolo “Le leve per l’internazionalizzazione delle imprese – Credito fornitore e supporto Sace-Simest”, ospitato ieri ad Arezzo.

Numerose le aziende presenti, provenienti da diversi settori produttivi del territorio, insieme a rappresentanti delle associazioni di categoria, professionisti e commercialisti.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per approfondire strumenti finanziari e assicurativi a supporto delle imprese che vogliono crescere sui mercati esteri e sviluppare nuovi percorsi di export.

Ad aprire i lavori è stato Fabio Becherini, direttore generale di Banca Tema, che ha evidenziato l’importanza di creare occasioni concrete di dialogo tra sistema bancario, istituzioni e imprese per supportare il tessuto produttivo locale nei processi di internazionalizzazione. Moderatore dell’incontro il giornalista Roberto Francini.

Nel corso della prima parte dell’evento, Carolina Lonetti, responsabile export e finanza agevolata di Simest, e Maria Luisa Miccolis, head of sales Pmi di Sace, hanno illustrato le principali opportunità offerte dagli strumenti di supporto all’export, con un focus particolare sulle operazioni di credito fornitore. Carlo Napoleoni, responsabile divisione impresa di Iccrea Banca, ha inoltre evidenziato il ruolo strategico del sistema bancario nel facilitare l’accesso delle imprese a queste soluzioni.

Ampio interesse ha suscitato la sessione tecnica dedicata al Credito Fornitore, con gli interventi di Fabio Colombo, manager Center Italy sales Pmi di Sace, Emilio Saponara, senior underwriter supporto all’export di Simest, e Cristina Tubili, responsabile advisory e finanziamenti estero di Iccrea Banca. L’approfondimento operativo è stato seguito da una partecipata sessione di domande e confronto con il pubblico presente.

Molto apprezzata la testimonianza di un’impresa cliente di Banca Tema, che ha raccontato la propria esperienza nell’utilizzo del credito fornitore per sostenere i processi di internazionalizzazione, evidenziando concretamente le opportunità di crescita offerte dai mercati esteri.

L’evento si è concluso con i saluti finali di Fabio Becherini, seguiti da un momento di networking durante il buffet offerto da Banca Tema, occasione preziosa per favorire ulteriori confronti e rafforzare le relazioni tra imprese, relatori, professionisti e associazioni di categoria intervenute.