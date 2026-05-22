GROSSETO – Fondi europei, sviluppo locale e sostegno alle micro e piccole imprese del territorio. Sono questi i temi al centro della nuova puntata de “Il tempo di un caffè”, la rubrica video de Il Giunco, che ha ospitato Marcello Giuntini, presidente di Far Maremma.

Nel corso dell’intervista Giuntini ha spiegato il ruolo della società mista pubblico-privata che opera sul territorio maremmano nella gestione di fondi europei destinati allo sviluppo locale.

«La particolarità di questi fondi – ha spiegato – è che la programmazione viene fatta dal basso, a livello locale, e non direttamente da Firenze o da Bruxelles».

Un modello che punta a coinvolgere direttamente il territorio nella scelta delle priorità e degli investimenti, con attenzione particolare alle realtà imprenditoriali più piccole.

«Le nostre risorse sono rivolte alle micro e piccole imprese – ha sottolineato Giuntini – nei settori dei servizi, dell’artigianato, del turismo e del commercio».

Tra i bandi attualmente aperti c’è anche una misura dedicata alle start-up non agricole, che consentirà la partecipazione anche a persone fisiche intenzionate ad avviare una nuova attività.

«Chi vuole aprire un’attività, un bar oppure avviare un’impresa nei servizi può trovare un’opportunità importante», ha spiegato il presidente di Far Maremma.

Durante la puntata si è parlato anche di come cittadini e imprese possano restare aggiornati sui bandi e sulle opportunità disponibili.

«Il consiglio è quello di consultare il sito di Far Maremma e seguire i nostri canali social – ha detto Giuntini – ma anche leggere Il Giunco, che ci aiuta a diffondere queste informazioni sul territorio».

Infine una riflessione sui progetti più significativi seguiti negli ultimi mesi, con particolare attenzione alle iniziative condivise tra enti, associazioni e comunità locali.

«Sono affezionato soprattutto ai progetti di comunità – ha concluso – dove enti locali, associazioni e soggetti economici hanno lavorato insieme per costruire qualcosa di utile per il territorio».