GROSSETO – L’arte che esce dalle aule scolastiche per farsi tessuto urbano, l’ecologia che diventa materia prima, il talento dei giovani che si trasforma in bene comune. C’è tutto questo dietro il grande evento che sabato 23 maggio animerà il Centro Servizi “Le Palme” di Grosseto (in via dei Barberi), dove la cittadinanza potrà toccare con mano la straordinaria sinergia tra il Liceo Artistico “Polo Bianciardi” di Grosseto e il progetto territoriale Green Art Maremma.

Sarà il culmine di un intenso anno di lavoro che ha visto le classi quinte dell’istituto grossetano operare al pari di un grande studio di progettazione e architettura contemporanea, dimostrando cosa significhi, nei fatti, guidare il “Rinascimento Green” del territorio in un momento in cui Grosseto si afferma a livello europeo come European Green Pioneer of Smart Tourism.

Nato all’inizio dell’anno scolastico come un percorso volto a sviluppare la capacità di esprimersi criticamente e visivamente, il progetto si è posto l’obiettivo di far sperimentare agli studenti l’intero iter di una vera e propria committenza artistica: dal bozzetto preliminare allo studio in scala bidimensionale e tridimensionale, fino alla scelta consapevole dei materiali e alla valutazione dell’impatto ambientale.

Coordinati dai docenti Antonella De Felice, Tiziana Perani, Stefano Corti e Matteo Maggio, docenti di scultura, i ragazzi hanno affrontato una committenza reale e complessa. Non si è trattato di un semplice esercizio didattico, ma di un lavoro di altissimo profilo tecnico e concettuale.

La classe 5A, guidata dalla professoressa Francesca Amore, ha elaborato il piano di rigenerazione urbana dell’area parcheggi del Centro Le Palme, ripensandola come un’oasi verde sostenibile dotata di un’arena all’aperto per spettacoli e concerti.

Le classi 5B e 5C si sono invece concentrate sulla progettazione delle sculture monumentali dedicate alla pace, destinate ad arricchire il centro commerciale e la vicina Cittadella dello Studente. I giovani artisti si sono ispirati ai simboli delle culture, ai concetti di equilibrio, armonia, disarmo e resilienza e da questi studi sono nate interessanti proposte di installazioni.

Il lavoro del Liceo Artistico si inserisce nella prestigiosa cornice di Green Art Maremma, un progetto ideato da Claudio Reginali (presidente di Green Future Center), con la direzione artistica di Lapo Simeoni e il coordinamento di Davide Braglia, che mira a trasformare la provincia in una galleria a cielo aperto.

Le opere del Polo Bianciardi, collegate alla città tramite la “Greenway” ciclabile, non sono solo straordinarie dal punto di vista estetico ma anche tecnologicamente pionieristiche: sposano infatti l’uso di materiali ecologici innovativi come la vernice Fotosan, capace di purificare l’aria sfruttando la fotocatalisi per abbattere gli agenti inquinanti.

Inoltre, rispecchiando i valori di inclusione condivisi sia dal Liceo sia dall’associazione, l’intero percorso è privo di barriere architettoniche e dotato di strumenti digitali per consentire la piena fruizione anche alle persone non vedenti, grazie al costante confronto con le associazioni per la disabilità del terzo settore.

Questo evento rappresenterà dunque la prova tangibile di come la scuola pubblica possa farsi motore di innovazione urbanistica e sociale. Le installazioni e i progetti dei ragazzi del Liceo Artistico vogliono lanciare un messaggio forte, racchiuso in una celebre citazione del maestro Thích Nhất Hạnh inserita nella sua relazione da una studentessa: “Non c’è via per la pace, la pace è la via”.

L’invito a partecipare all’evento del 23 maggio è aperto a tutta la cittadinanza per festeggiare questi giovani creativi che, armati di cemento green, ferro battuto e idee rivoluzionarie, stanno concretamente ridisegnando il futuro della Maremma.