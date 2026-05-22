GROSSETO – “Assenti in 18, per cui non c’è il numero legale e la seduta è tolta“. È terminato così il Consiglio comunale di venerdì 22 maggio: un’interruzione che non ha lasciato indifferenti le opposizioni grossetane.

Gca, Pd e Azione: «La maggioranza si spacca sulla remigrazione. Ancora lotte intestine»

“Oggi si è aperto un Consiglio comunale simbolico, a un anno dalle elezioni, che si è chiuso con un evento altrettanto simbolico: la maggioranza si è spaccata facendo saltare la seduta per mancanza del numero legale. E il tema su cui è implosa è quello più caro alla destra identitaria: la remigrazione. È la terza volta che accade – affermano i gruppi consiliari di Grosseto Città Aperta, Partito Democratico, Azione -. Ci avevano già provato due volte i vannacciani della Lista del Sindaco Vivarelli Colonna, ed erano stati altrettanti buchi nell’acqua, costretti dagli alleati a ritirare mestamente la proposta. Stavolta vittima del fuoco amico è stata la Lega del consigliere Tornusciolo, in quota CasaPound – proseguono -. Evidentemente anche tra i consiglieri di maggioranza c’è chi comprende che la remigrazione non è una proposta per migliorare le politiche migratorie, ma nient’altro che un progetto ideologico di stampo razzista, fondato sull’ossessione complottista della ‘grande sostituzione etnica’”.

“I fenomeni migratori sono complessi e devono essere affrontati seriamente – proseguono -. Quando da anni si è al governo, della nazione così come del comune, la propaganda non è più sufficiente. Servono risposte concrete per i cittadini. E la remigrazione, di serio e di concreto, non ha nulla. Basti un esempio: la proposta di legge sulla remigrazione depositata in parlamento prevede l’abrogazione della programmazione annuale dei flussi migratori per motivi di lavoro. In altre parole, si vorrebbero cancellare i lavoratori extracomunitari, regolari, dal nostro paese. Confidiamo che saranno i fautori della remigrazione a coprire quei posti di lavoro. Chi è stato eletto per amministrare la nostra città dovrebbe avere la serietà di dare risposte alla cittadinanza, a cominciare dalla responsabilità minima di garantire il numero legale e consentire al consiglio comunale di lavorare e deliberare gli atti che realmente servono alla nostra comunità. La maggioranza risolva le proprie lotte intestine in casa propria, senza costringere i cittadini ad assistere a queste scene irrispettose verso i bisogni dei grossetani”.

I love Grosseto: «Basta blocchi politici, ai cittadini interessano i problemi del territorio»

Sulla questione è intervenuto anche il consigliere comunale Giacomo Gori del gruppo I love Grosseto: “Quanto accaduto nella seduta consiliare di oggi, conclusasi anticipatamente per la mancanza del numero legale a seguito di un dibattito incentrato su temi di carattere nazionale come la ‘remigrazione’, impone una riflessione che va ben oltre la cronaca politica del momento. La città ha bisogno di un cambio di approccio. Le dinamiche della politica nazionale, pur legittime in altri contesti, non possono condizionare l’efficacia dell’azione amministrativa locale né rallentare il lavoro delle istituzioni cittadine. Ai cittadini interessa soprattutto che il Consiglio comunale affronti con concretezza le priorità del territorio: quartieri e frazioni, sicurezza urbana, servizi, sviluppo economico, manutenzioni, sostegno alle famiglie e qualità della vita. La contrapposizione permanente tra blocchi politici rischia invece di trasformare l’aula consiliare in uno spazio sempre più distante dai problemi reali della comunità”.

“L’esperienza civica di I Love Grosseto nasce proprio dalla volontà di superare questa impostazione: meno propaganda, meno bandiere ideologiche e più pragmatismo amministrativo – afferma Gori -. Quando un Consiglio comunale si interrompe su mozioni simboliche o su dinamiche di scontro politico, indipendentemente da chi le promuova o da chi le contrasti, a perdere è l’intera città. Non va inoltre dimenticato che la mancanza del numero legale ha impedito anche la discussione e l’approvazione della mozione sulla formazione amministrativa presentata da I Love Grosseto: un atto concreto e lungimirante, pensato per contribuire ad accrescere il livello della cultura istituzionale e amministrativa locale”.

“Paradossalmente, proprio mentre emergeva ancora una volta il lato peggiore della politica fatta di contrapposizioni sterili e irrigidimenti ideologici, veniva rinviata la possibilità di approvare uno strumento finalizzato a migliorare la qualità stessa del confronto pubblico e dell’azione amministrativa – afferma Gori -. Diventa quindi fondamentale concentrare il lavoro istituzionale sugli atti che producono effetti concreti e misurabili per i cittadini, abbassare i toni della polemica politica per favorire un confronto serio e costruttivo e garantire continuità ed efficienza all’attività amministrativa, nel rispetto del ruolo delle istituzioni e del tempo dei cittadini”.

“Grosseto ha bisogno di una politica capace di collaborare sulle priorità comuni, andando oltre gli schemi tradizionali della contrapposizione ideologica. Il pragmatismo, il buon senso istituzionale e la centralità dell’interesse della comunità devono tornare a essere i veri punti di riferimento dell’azione amministrativa”.