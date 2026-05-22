GROSSETO – Grande evento in casa Grosseto Rugby. Mercoledì 27 dalle 18,30 la società apre le porte del campo Viviana e Francesca a tutte le ragazze dai 12 anni in su che vogliono provare questo sport e scoprire il mondo del rugby, ma si svolgerà anche un Open Day aperto anche a bambini e ragazzi. Saranno presenti in veste di allenatrici Castellana, Comandi e Zauli, giocatrici seniores delle Raccattate, insieme alle loro compagne di squadra, per un allenamento congiunto dedicato a tutte le ragazze curiose di avvicinarsi a questo sport.

“Ci teniamo a ricordare – ha diramato la società biancorossa – che è sempre il momento giusto per iniziare, non importa se hai già praticato altri sport oppure no, non esistono fisici più o meno adatti — basta guardare la nostra squadra: siamo tutte diverse e tutte indispensabili; il rugby non è uno sport violento: ogni attività viene svolta in totale sicurezza, aiuta a sviluppare consapevolezza, fiducia in sé stesse e spirito di squadra e soprattutto è un modo fantastico per creare nuove amicizie e sentirsi parte di un gruppo. Che altro dire? Vi aspettiamo in via Davide Lazzaretti”.

Per qualsiasi informazione Chiara al 389 4525692, Vittorio al 335 7103604 oppure consultare la pagina Instagram @GrossetoRugby.