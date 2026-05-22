GROSSETO – Nuova organizzazione all’interno dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria di Grosseto, dove da alcune settimane è stato introdotto un front office dedicato all’accoglienza e allo smistamento dei pazienti, centrato sulla figura del signor Danilo Federici.

“Si tratta di una scelta organizzativa apparentemente semplice, – spiega il dottor Luigi D’Aco, incaricato dal direttore della Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria, il dottor Simone Boccuzzi – per predisporre questo presidio ma che sta già producendo effetti positivi concreti sia sull’esperienza dei cittadini che accedono agli ambulatori, sia sulla qualità del lavoro svolto da medici e infermieri”.

“Il nuovo servizio – racconta – nasce con l’obiettivo di rendere più fluido e umano il percorso del paziente fin dal primo ingresso nella struttura. Chi arriva in ospedale o in ambulatorio trova infatti una persona dedicata all’accoglienza, capace di ascoltare, orientare e accompagnare il cittadino negli aspetti amministrativi e logistici”.

“In questo modo il paziente non deve più interfacciarsi direttamente con personale sanitario già impegnato nelle attività cliniche, ma può contare su un riferimento chiaro e immediato che facilita procedure, indicazioni e gestione degli appuntamenti.” Un sistema questo che contribuisce a ridurre incomprensioni e tempi di attesa percepiti, trasformando l’ingresso in struttura da momento di disorientamento a primo passo di un percorso di cura più ordinato e sereno”.

“Importanti benefici emergono anche sul fronte organizzativo interno – sottolinea il dottor D’Aco -. La gestione di registrazioni, modulistica, raccolta dati, ritiro referti e attività burocratiche rappresenta infatti un carico significativo per medici e infermieri. Con il nuovo front office, queste funzioni vengono prese in carico da personale dedicato e formato specificamente, permettendo così agli operatori sanitari di concentrarsi pienamente sull’attività clinico-assistenziale di visite, terapie, monitoraggio e relazione con il paziente”.

Positivi anche gli effetti sull’efficienza complessiva del reparto. Il front office svolge infatti un ruolo di filtro e smistamento delle richieste, verificando la documentazione e indirizzando correttamente ogni paziente. Questo consente di ridurre errori organizzativi, migliorare la gestione delle agende e contenere ritardi e sovrapposizioni, con ricadute favorevoli anche sulla sicurezza e sulla qualità del servizio.

Infine, il nuovo modello organizzativo, alla cui attivazione hanno contribuito i dottori Alberto Papi e Annarita Sacchetti del coordinamento sanitario e la dottoressa Angela Verzichelli della direzione amministrativa, valorizza in maniera più chiara le diverse professionalità coinvolte nello staff medico e infermieristico del dottor Boccuzzi.

Da una parte il personale di front office sviluppa competenze specifiche nella relazione con l’utenza e nella gestione dei flussi, dall’altra il personale sanitario può recuperare pienamente il proprio ruolo clinico e assistenziale. Un lavoro di squadra più fluido ed efficace, nel quale ciascuno opera secondo le competenze per cui è stato formato.