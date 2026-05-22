FOLLONICA – «Le parole pronunciate dalla consigliera comunale Francesca Serafini durante l’ultimo consiglio comunale rappresentano un grave errore politico e culturale. Definire i centri antiviolenza come “schierati a sinistra” significa banalizzare il ruolo fondamentale che questi luoghi svolgono ogni giorno nella tutela delle donne che subiscono violenza e nella costruzione di una società più libera e sicura».

Così Follonica a Sinistra e Rifondazione Comunista Follonica in una nota.

«I centri antiviolenza non appartengono a uno schieramento politico. Sono presidi di ascolto, protezione, autodeterminazione e dignità. Sono nati dalle lotte delle donne, dall’esperienza concreta di chi ha contrastato violenza, abusi e discriminazioni spesso nel silenzio delle istituzioni. Tentare di attribuire loro un’etichetta partitica significa spostare il dibattito dal problema reale — la violenza maschile contro le donne — verso una polemica sterile e irresponsabile».

«E allora viene spontanea una domanda: se i centri antiviolenza sarebbero “di sinistra”, chi minimizza o ostacola il loro lavoro da che parte starebbe? Di destra? Noi rifiutiamo questa impostazione profondamente sbagliata. La lotta contro la violenza di genere dovrebbe unire tutte le forze democratiche e costituzionali, indipendentemente dall’appartenenza politica. I centri antiviolenza sono luoghi dove la parola delle donne viene finalmente creduta, ascoltata e accompagnata. Luoghi che svolgono una funzione sociale essenziale e che andrebbero sostenuti concretamente, non messi in discussione con dichiarazioni superficiali o ideologiche».

«Per questo giudichiamo grave anche il silenzio della maggioranza e del sindaco davanti a queste affermazioni e davanti al respingimento dell’ordine del giorno presentato dalle opposizioni. Difendere i centri antiviolenza significa difendere una società fondata sul rispetto reciproco, sulla libertà personale e sull’uguaglianza sostanziale tra donne e uomini. Follonica a Sinistra – Rifondazione Comunista continuerà a sostenere tutte le realtà che operano contro la violenza di genere, per l’autodeterminazione delle donne e per una cultura antifascista, democratica e solidale, nella convinzione che la libertà delle donne sia una misura fondamentale della qualità democratica di un Paese».

«Per questo auspichiamo che l’amministrazione comunale, anche per smentire le pessime dichiarazioni della sua esponente, provi a organizzare nelle prossime settimane un’iniziativa pubblica aperta alla cittadinanza, alle associazioni e ai centri antiviolenza del territorio, per discutere insieme di prevenzione, educazione affettiva, tutela delle donne e contrasto alla cultura patriarcale della violenza».